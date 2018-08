Spanien und England hängen die Bundesliga ab

Barcelona. Es ist ein Novum im Fußball. Ein Ligaspiel in einem anderen Land auszutragen – das gab es in noch keiner europäischen Spitzenliga. Und Nordamerika liegt von Spanien aus ja nicht direkt um die Ecke. Dennoch wird ab der am Freitag begonnenen Saison und für die nächsten 15 Spielzeiten je ein Match in die USA oder nach Kanada verlegt.

Dafür gründete sie ein Joint Venture („La Liga North America“) mit der Firma Relevent des amerikanischen Football-Eigentümers Stephen Ross (Miami Dolphins). Im US-Sport ist es schon jetzt Sitte, einige Partien pro Saison im Ausland auszutragen. Wie zu vernehmen ist, sollen baldmöglichst nicht die Levantes und Getafes in Amerika aufschlagen, sondern am besten Real Madrid und der FC Barcelona. Relevent organisiert auch die seit 2013 ausgetragene Sommer-Testspielserie „International Champions Cup“, an der in den vergangenen Wochen alle europäischen Topteams teilnahmen.

Protest bereits mitgeteilt

„Nichts wird gegen die Interessen der Betroffenen organisiert, wir werden sehen, wer einverstanden ist“, erklärte Spaniens Ligachef Javier Tebas: „Um als Industrie zu wachsen“, könne man keine Rücksicht auf Kritiken nehmen. Die ersten ließen nicht lange auf sich warten. Kurz nach Bekanntgabe am Donnerstag teilte die Spielergewerkschaft AFE ihren „energischsten Protest“ mit. Spieler und Fans würden ohne Rücksprache dem Gewinnstreben unterworfen.

Spanien ist in dieser Hinsicht mit Deutschland und seinen Debatten über „Fußballkultur“ nicht zu vergleichen. Die Ultras sind ein Randphänomen weniger hundert Anhänger pro Verein und keine jugendliche Massenbewegung. Angesichts der großen Fläche des Landes und damit der beträchtlichen Distanzen beschränkt sich die Reisegewohnheit auf minimale Grüppchen. Gleichzeitig lassen sich wegen der kleineren Einwohnerzahl die heimischen Stadien nicht so üppig füllen wie in der Bundesliga. Der Fußball wird in Kneipen oder zu Hause über das günstigere Pay-TV konsumiert.

Kommerzialisierungsschübe wie die Zersplitterung des Spieltags auf zehn verschiedene Anstoßzeiten konnten so in den vergangenen Jahren ohne größeres Wehklagen durchgesetzt werden. Gerade die kleineren Vereine profitieren durch beträchtlich gestiegene TV-Gelder von diesen Maßnahmen. Rund 1,7 Milliarden Euro pro Saison nahmen Spaniens Profiklubs zuletzt vom Fernsehen ein (Deutschland: 1,15 Milliarden). Dass die Anstoßtermine dafür erst wenige Wochen vorher bekanntgegeben werden, was die Stadien weiter leert – auch das wird als geringeres Übel akzeptiert.

Premier League ist unabhängig von Ticketeinnahmen

Auch die Premier-League-Klubs werden durch die hohen TV-Gelder immer unabhängiger von den Ticketeinnahmen. Wie die BBC berichtet, hätten in der Saison 2016/17 zehn der 20 Klubs auch dann einen Gewinn vor Steuern erzielt, wenn ihre Stadien komplett leer geblieben wären. 2015/16 waren es noch zwei Vereine. West Bromwich Albion hätte mit 33,03 Millionen Pfund (37 Millionen Euro) den höchsten Profit erzielt. Die Premier League generiert in der Rechteperiode von 2016 bis 2019 insgesamt 6,9 Milliarden Euro.