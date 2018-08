Mit Cristiano Ronaldo zurück zu altem Glanz

Verona. Seit Wochen kommt niemand an ihm vorbei, womöglich wäre das selbst Stan Libuda nicht gelungen. Im Zeitungsladen ist der lebensgroße Starschnitt erhältlich, während die portugiesische Telenovela mit täglich neuen Fragen überraschte. Beispielsweise: Wo war Cristiano Ronaldo einkaufen? Noch ungeklärt, womöglich aber nicht persönlich. Wo verbrachte er bloß den trainingsfreien Tag? Auflösung: am Comer See. Wie teuer ist sein Privatjet? 31 Millionen Euro. Kürzlich erhielt Ronaldos Schwester in den Medien reichlich Platz, da selbst dem Gossip die Munition ausgegangen war.

Erlösend, dass am Sonnabend endlich die 87. Serie-A-Saison gestartet ist. Die Ehre gebührt freilich Ronaldo selbst, und der hoch erfreute Gegner Chievo Verona zog für den Auftakt am Abend (Spiel nach Redaktionsschluss beendet) die Ticketpreise flugs auf zwischen 50 und 150 Euro an. „Großartig, nach der Zeit bei Real Madrid wieder mit Cristiano zu spielen“, befand Sami Khedira. Das Juventus-Debüt von Emre Can, der ablösefrei aus Liverpool kam, verblasst inmitten der Ronaldo- Show lediglich zur Fußnote.

Ronaldos Trikot mit der Nummer „7“ ist ein Verkaufsschlager

Foto: MASSIMO PINCA / REUTERS/PINCA

105 Millionen Euro Ablöse, 30 Millionen Jahressalär

20 Lederbälle und zwölf Trikots kostete den Klub Andorinha der allererste Wechsel des Portugiesen. Da war Ronaldo niedliche zehn. 23 Jahre später benötigte Juventus schon ein paar augenfälligere Argumente. Zu den 30 Millionen Euro netto Jahressalär summierten sich 105 Millionen Euro Transfersumme, die Ronaldo zum teuersten Wechsel der italienischen Geschichte machten. Unter sportlichen Aspekten benötigt die astronomische Ausgabe keine ausgefeilte Erklärung.

Wie genau Ronaldo spielen werde, beantwortete Trainer Massimiliano Allegri eher lakonisch: „Wie immer. Phantastisch und mit vielen Toren.“ Das könnte ungefähr hinkommen. Ein Blick auf die Statistik verrät, dass Ronaldo in neun Jahren Madrid 450 Pflichtspieltreffer gelangen, in der gleichen Zeit schossen 23 Juve-Angreifer läppische vier Tore mehr.

Parallel wurde freilich auch die Wirtschaftlichkeit von den nüchternen Turinern akkurat kalkuliert. Das Imperium Juventus mit der Holding Exor im Rücken, die im Vorjahr einen Gewinn von 1,4 Milliarden Euro vermeldete, fusioniert mit der Fußball- und Marketingmaschinerie CR7 – niemand anderes vertritt den modernen Merchandise-Fußball kongenialer als die globale Publicity-Ikone, die 21 Werbe-Partner führt. Bei Real wirkte sich der Portugiese für 40 Prozent der Trikot-Verkäufe aus, in Turin ist die erste Welle der Nummer sieben längst ausverkauft, die nächste rauscht erst Mitte Oktober an. Ticket- und Jahreskarten wurden um 30 Prozent erhöht, und überhaupt schätzen Wirtschaftsexperten eine Steigerung der Einnahmen zwischen 25 und 30 Prozent. Gleichzeitig dürfte sich Ronaldo kaum beschweren, den lästigen, spanischen Fiskus vom Hals zu haben und sich künftig mit dem nonchalanteren italienischen Pendant zu einigen.

Die Gazetten tauften ihn „Kannibale“ und „Außerirdischer“, demnach machte Juventus kein Geheimnis aus der klaren Direktive der neuen Liaison. Den sieben Meisterschaften in Folge stehen sieben verlorene Endspiele in der Königsklasse entgegen, zwei in den vergangenen vier Wettbewerben. CR7 soll den Seelen der Juventini das Schmachten nach der Champions League endlich erfüllen. „Wir gehören zu den Mitfavoriten“, beließ es der Stürmer vorerst bescheiden.

CR7 ist bei den Juve-Fans vom ersten Tag an der Liebling

Foto: MASSIMO PINCA / REUTERS/Massimo Pinca

Cleverness kann man Italien kaum absprechen. Keine WM? Na dann holen wir uns eben den weltbesten Kicker in die Liga. Raffiniert. Vom „Jahrhundert-Deal“ („Gazzetta dello Sport“) wird zweifelsohne die gesamte Serie A ausgiebig profitieren. Die zuletzt matte Reputation des Calcio steht wieder im weltweiten Fokus, und Katalysator Ronaldo kitzelte die Turiner Konkurrenz zu ordentlichen Investitionen.

Auch die Konkurrenz rüstet ordentlich auf

Insgesamt pumpte die Serie A, deren renoviertes Wechselfenster am Freitagabend vor Saisonstart schloss, über eine Milliarde Euro in den Transfermarkt. Neun der 20 Vereine vermeldeten die Rekord-Transfers ihrer Geschichte. Die ärgsten Kontrahenten Napoli (jetzt unter dem nach neun Jahren Euro-Tour heimgekehrten Carlo Ancelotti), AS Rom, Inter und AC Mailand gaben fast 400 Millionen Euro zur kollektiven Juve-Attacke aus. Wenigstens auf dem Papier erscheinen die beiden Mailänder bereit zur Rückkehr in den noblen Calcio-Zirkel, den der AC letztmals vor fünf Jahren betrat (Dritter), Inter vor sieben (Vizemeister).

Den polierten Appeal macht sich selbstredend das TV zunutze, an dessen Tropf die Serie A wie kaum eine andere Liga hängt. Am traditionellen Sonntag um 15 Uhr finden nur noch drei Partien statt, der Rest verteilt sich geschnetzelt von Freitag bis Montag. Außerdem wird ein Spieltag nach englischem Vorbild erstmals am 26. Dezember ausgetragen. Vor der Winterpause im Januar bleibt dem Rest der Liga wenigstens ein kleiner Trost: Selbst der Ronaldo-Juventus wird es nicht gelingen, mit Abschluss der Hinrunde bereits das Kalenderjahr als neuer Meister abzuschließen.