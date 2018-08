Sorgt Atlético Madrid für ein neues Kräfteverhältnis in Spanien?

Am Freitag beginnt die Spielzeit in der Primera División. Es gibt gute Gründe, warum Atlético Madrid zu den Favoriten gehört.

Tallin/Barcelona. Diego Simeone verfolgte den Coup in typischer Montur – enger, schwarzer Anzug, schmale Krawatte – und aus typischer Position: er war mal wieder gesperrt. Von der Tribüne weit oben, aber wie üblich rastlos sah der Charles Bronson des Weltfußballs in Tallinn, wie das im siebten Jahr von ihm trainierte Atlético Madrid beim 4:2 nach Verlängerung im europäischen Supercup Stadtrivale Real regelrecht auseinandernahm. Der nächste Coup für Simeones hartnäckige Outlaws, die etablierte Verhältnisse aufmischen. Und die ihr jahrelanges Werk diese Saison endgültig kulminieren könnten.

Wenn am Freitag die Spielzeit in der Primera División beginnt, gibt es gute Gründe, den Streifzug durch den Favoritenkreis mit Atlético zu beginnen. Schon weil der bei der WM erfolgreiche und seitdem eifrig studierte Spielstil Frankreichs in vielerlei Hinsicht aus dem Labor Simeones stammt. Aber auch, weil sich Atlético durch seine Erfolge vom Verkaufs- zum Einkaufsklub wandeln konnte.

Euphorieschub durch Verbleib von Griezmann

Für Thomas Lemar (65 Millionen Euro von AS Monaco) wurde so tief in die Tasche gegriffen wie nie. Der Abgang des gealterten Strategen Gabi Fernández wurde durch die Verpflichtung von Jungnationalspieler Rodri (20 Mio. von Villarreal) kompensiert. Vorn ist Diego Costa nach seiner schwierigen Rückkehr im Winter von Chelsea wieder voll integriert und war mit zwei Toren prompt der Star in Tallinn. Und auch der bisher wichtigste Sommerzugang der gesamten Liga spielt für Atlético. Wobei Antoine Griezmann streng genommen ja einfach nur dageblieben ist.

Allerdings löste seine Entscheidung gegen einen möglichen Wechsel zum FC Barcelona einen unvergleichlichen Euphorieschub aus. „Man hat gesehen, dass ich mich nicht geirrt habe“, jubilierte der Franzose nun. Mehr denn je zum Leader entschlossen, schenkte er jedem Mitspieler in Tallinn einen Siegerring, in den sozialen Netzwerken postete er dazu eine Montage, auf dem ihm Real-Kapitän Sergio Ramos eine Krone aufsetzt. Atlético fühlt sich bereit zur Thronübernahme, das Ziel ist klarer denn je: der zweimal gegen Real (2014, 2016) dramatisch knapp verpasste Champions-League-Sieg. Zumal und vor allem da das Endspiel diese Saison im eigenen Wanda Metropolitano stattfindet.

Dieser Umstand stimuliert natürlich auch den Stadtrivalen

Doch die erste internationale Finalniederlage seit 2000 – erlitten trotzt 2:1-Führung – verstärkt den Eindruck von Dekadenz. Schon vorige Saison übertünchte nur der Europapokalsieg eine miserable Liga-Kampagne. Seither verließen mit Trainer Zinédine Zidane und Cristiano Ronaldo Kapitän und Erster Offizier das – sinkende? – Schiff. Neuer Coach ist jetzt Julen Lopetegui, eigentlich nicht erste Wahl, und für Ronaldos durchschnittlich 50 Saisontore ist kein Ersatz in Sicht. Der namhafteste Transfer ist ein Placebo auf der Torwartposition. In Thibaut Courtois (35 Mio. von Chelsea) gibt es neben Keylor Navas jetzt einen zweiten Weltklassemann, wo nur einer spielen kann.

Dembélé als hoffnungsvollster Neuzugang

Bleibt Titelverteidiger Barca, der den robusten Mittelfeldgrätscher Paulinho gegen den robusten Mittelfeldgrätscher Arturo Vidal eintauschte und darüber hinaus ordentlich Geld für zwei 21-jährige Brasilianer ausgab, die nicht mal im WM-Kader standen. Mittelfeldmann Arthur (kam für 31 Mio. von Porto Alegre) soll sich als „neuer Xavi“ versuchen, von Außenbahnspieler Malcolm (für 41 Mio. aus Bordeaux) werden Tempo und Antrieb für den ähnlich veranlagten Ousmane Dembélé erwartet.

Der Franzose gilt nach seinem ansehnlichen Siegtreffer im spanischen Supercup gegen Sevilla (2:1) vorerst als hoffnungsvollster Neuzugang – seine Debütsaison war schließlich zum Vergessen. Diese Spielzeit ist der Auftrag für ihn wie die anderen zuvorderst die Champions League. Zumindest in der wird Messi dann auch wieder auf Ronaldo treffen können. Neun Jahre lang prägte dieses Duell La Liga, die künftig ein Topspiel pro Saison im Ausland austragen lässt. Trotzdem beginnt eine ungewisse Ära – vor allem für Real. Wer immer dort dachte, es werde einfach weiter gehen, erhielt beim Supercup den Realitätscheck. Ohne den unersättlichen Weltfußballer hat Madrid nicht nur Tore verloren, sondern auch die Selbstverständlichkeit des Siegens.