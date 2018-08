Rooney führt DC United zum nächsten Sieg

Washington. Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Wayne Rooney kommt in der nordamerikanischen MLS immer besser in Fahrt. Mit zwei Treffern führte der 32-Jährige DC United zum zweiten Sieg in Folge.

Das Team aus der US-Hauptstadt Washington gewann vor heimischer Kulisse 4:1 (1:1) gegen die Portland Timbers. Zwar gingen die Gäste aus Oregon durch Samuel Armenteros in der 35. Minute in Führung, doch Rooney (43.) glich vor 18.219 Zuschauern noch vor der Halbzeitpause aus. Für die Führung der Gastgeber sorgte Oniel Fisher (47.) kurz nach dem Seitenwechsel. Rooney (66.) erhöhte per Freistoß auf 3:1. Den Endstand erzielte Darren Mattocks (90.+1). Nach vier Spielen ohne Niederlage liegt DC United nun mit 24 Punkten auf dem achten Platz in der Eastern Conference. Portland ist mit 37 Punkten Fünfter im Westen.

( dpa )