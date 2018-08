FC Bayern München: Robert Lewandowski ist im Angriffsmodus

Soccer Football - German Super Cup - Eintracht Frankfurt v Bayern Munich - Commerzbank-Arena, Frankfurt, Germany - August 12, 2018 Bayern Munich's Robert Lewandowski celebrates scoring their third goal REUTERS/Ralph Orlowski DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video

Frankfurt/Main. Niko Kovac bewegte sich nach dem Supercup lachend durch den Innenraum des Frankfurter Stadions. Seine Mannschaft, die ja jetzt FC Bayern heißt, hatte gerade gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. Nicht irgendwie, sondern mit 5:0 – ein frühes Ausrufezeichen und die klare Botschaft an den Bundesliga-Rest: Der Rekordmeister bleibt gierig auf Erfolge. Auch die bevorstehende Saison droht an der Spitze so dramatisch wie ein Rosamunde-Pilcher-Roman zu werden.

Da konnte Kovac also zufrieden mit den alten Kollegen der Eintracht scherzen, während der Mann, dem der Bayern-Trainer diesen Erfolg zu einem großen Teil zu verdanken hatte, schon lange in der Kabine verschwunden war. Wortlos. Immerhin zeigte später ein Bild in den sozialen Medien einen jubelnden Robert Lewandowski im Kreise der Mannschaft. So schlecht scheint das Leben als Bayern-Stürmer nicht zu sein. Jedenfalls wenn man trifft, was Lewandowski gegen die Eintracht eindrucksvoll getan hat.

Robert Lewandowski wird von Frankfurts David Abraham gestoppt

Foto: RALPH ORLOWSKI / REUTERS

Drei Tore hat der Pole zu dem ersten bayrischen Titelgewinn der Saison beigesteuert. Ganz selbstverständlich, so als hätte es die Diskussion um seine Person nie gegeben. Dabei galt der Torjäger in der vergangenen Saison als einer der Hauptschuldigen am Halbfinal-Aus der Münchner in der Champions League. Er treffe nie in den wichtigen Partien, hieß es plötzlich. Lewandowski wiederum murrte, kokettierte mit einem Wechsel.

Am Sonntagabend aber lobte ihn Mitspieler Thomas Müller überschwänglich: „Er ist enorm wichtig für den FC Bayern, deswegen lässt ihn der Verein auch nicht gehen.“ Dann legte Sportdirektor Hasan Salihamidzic großspurig nach: „Für mich ist er einer der besten, wenn nicht der beste Stürmer der Welt.“

Brutaler Ellbogencheck von Frankfurts Abraham

Lewandowski werden diese Worte geschmeichelt haben, lange träumte er sogar davon, einmal als Weltfußballer ausgezeichnet zu werden. Er übte dafür extra Freistöße, die er mittlerweile butterweich verwandeln kann. Doch als weltbester Fußballer wird er in diesem Leben kaum noch geadelt werden.

Denn es darf zumindest bezweifelt werden, ob Lewandowski tatsächlich noch zum Kreis der allerbesten Stürmer im Weltfußball zählt. Bei der Weltmeisterschaft in Russland zeigte sich, dass mittlerweile eine jüngere Generation in die Angreifer-Elite drängt. Harry Kane (25), Romelu Lukaku (25) und teilweise auch Gabriel Jesus (21) begeisterten, Lewandowski hingegen fiel mehr durch Lamentieren auf. Natürlich auch, weil der Pole Kapitän einer schwachen Nationalmannschaft war, die bereits in der Vorrunde ausschied.

Deswegen ist es auch gar nicht so sicher, ob Lewandowski in diesem Sommer tatsächlich ein ernsthaftes Angebot eines europäischen Spitzenklubs wie Real Madrid erhalten hätte. Die Bayern sprachen dem Stürmer trotzdem zur Sicherheit ein Wechselverbot aus. „Robert hat das akzeptiert, das hat mich sehr gefreut“, meinte Kovac zuletzt. Und wie sehr Lewandowski die Konkurrenz schon wieder zur Verzweiflung bringt, offenbarte Eintrachts David Abraham, der den Polen 20 Minuten vor dem Ende mit einem brutalen Ellbogenschlag niederstreckte und dafür nur die Gelbe statt der fälligen Roten Karte sah. „Das war komplett unnötig. Das macht man nicht“, rügte Salihamidzic.

Dem Trainer wird es jedenfalls relativ egal sein, ob er mit Lewandowski nun tatsächlich den weltbesten oder einfach nur einen sehr guten Angreifer in seinen Reihen hat, solange dieser regelmäßig trifft. Was der Torjäger im Bayern-Trikot eigentlich immer gemacht hat. 154 Treffer in 196 Pflichtspielen hat Lewandowski bislang für den Rekordmeister erzielt. Da fragt man sich, wie er überhaupt in das Visier der Kritiker geraten konnte. Allerdings stimmt es eben auch, dass sich der Pole zuletzt in den entscheidenden Partien der Champions League nicht in die Torschützenliste eintragen konnte. Die Bayern schieden auch aus, weil seine Treffer fehlten. Das soll sich in dieser Spielzeit wieder ändern.

Überhaupt ließen die Münchner durch den eindrucksvollen Supercup-Erfolg über Eintracht Frankfurt erstmal jene Kritiker verstummen, die bereits einen Abgesang auf die Dominanz der Super-Super-Bayern begonnen hatten. Dabei hatte nicht nur Lewandowski, sondern auch zahlreiche deutsche Nationalspieler ein Päckchen zu tragen. Doch Profis wie Mats Hummels, Joshua Kimmich oder Thomas Müller rannten, grätschten und kombinierten sich in Frankfurt einen Teil des WM-Frusts von der Seele.