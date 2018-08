Genießt das Bad in der Menge: Weltklassespieler Cristiano Ronaldo (M).

Fußball-Weltstar "Oh Cristiano": Großer Andrang zu Ronaldos Juventus-Taufe

Villar Perosa. Schlange stehen seit den Morgenstunden, Jubel am Nachmittag und eine Nummer überall: Zum Debüt von Fußball-Weltstar Cristiano Ronaldo bei Juventus Turin hat im kleinen piemontesischen Ort Villar Perosa Ausnahmezustand geherrscht.

CR7 spielte bei der Partie gegen Juves eigene Nachwuchsmannschaft von der ersten Minute an und machte in der 7. Minute das erste Tor.

"Oh Cristiano, bring uns die Champions!", sangen Juve-Fans vor der Ankunft der Mannschaft inklusive CR7 am Nachmittag auf dem beschaulichen Fußball-Platz in der 4.000-Einwohnerstadt nahe Turin, wo Italiens Rekordmeister gegen die eigene Nachwuchsmannschaft antreten sollte. Die rund 5.000 Eintrittskarten für das Spiel sind bereits seit Wochen ausverkauft. Es gelten strenge Sicherheitsvorkehrungen.

( dpa )