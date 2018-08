Borussia-Dortmund-Neuzugang Axel Witsel: Das kleine Boot schwimmt gerne gegen den Strom

Bad Ragaz. Axel Witsel verkörpert wie kein Zweiter den radikalen Umbruch bei Borussia Dortmund. Der 29-jährige Belgier soll den in der Vorsaison über weite Strecken leblosen BVB wieder auf Vordermann bringen. Witsel, der Dortmund als einen "der besten Klubs auf dem Kontinent" bezeichnete, könnte bei den Westfalen seine bewegte Karriere ausklingen lassen, in der er nicht selten gegen den Strom geschwommen ist.

Wegen der Familie wieder nach Europa

"Chaloupe" (kleines Boot), wie der Mittelfeldspieler mit der Afrofrisur wegen seiner gemächlichen Spielweise gerufen wird, kehrt nicht zuletzt wegen seiner Familie nach nur anderthalb Jahren China wieder den Rücken. Seine Frau Rafaela wollte wieder zurück nach Europa.

Witsel sagte lukrative Angebote ab

Im Januar 2017 war der Sohn einer weißen Belgierin und eines dunkelhäutigen Franzosen trotz eines tollen Angebotes von Juventus Turin von Zenit St. Petersburg ins Reich der Mitte zu Tianjin Quanjian weitergezogen - dort steht auch der ehemalige Kölner Anthony Modeste unter Vertrag. "Ich bin vor allem wegen des Geldes nach China gewechselt. Es war eine sehr schwere Entscheidung. Auf der einen Seite ein Top-Verein wie Juventus und auf der anderen ein Angebot, das ich für meine Familie nicht ablehnen konnte", begründete er seine Entscheidung.

Co-Trainer Manfred Stefes (r.) gibt Axel Witsel Anweisungen

Foto: pa

Bereits vor seinem Engagement im fernen Osten hatte Witsel interessante Angebote europäischer Spitzenklubs ausgeschlagen. Nach nur einem Jahr bei Benfica Lissabon zog es ihn nach St. Petersburg, wo er viereinhalb Jahre blieb und mit Zenit Meister und Pokalsieger wurde. Seine Karriere in der Nationalmannschaft blieb sowohl in Russland als auch in China unbeschadet.

Mentalität-Monster Witsel

Dass Mentalität-Monster Witsel in seiner Karriere selten den geraden Weg bevorzugte, mag mit seinen Lehrjahren im Profifußball zu tun haben. Bereits als 17-Jähriger feierte er 2006 in seiner Geburtsstadt Lüttich bei Standard sein Debüt im bezahlten Fußball. In der Saison 2007/08 bildete er unter anderem mit Marouane Fellaini, mit dem er vor wenigen Wochen in Russland WM-Dritter wurde, das Mittelfeld von Lüttich und wurde erstmals belgischer Meister. Zudem wurde Witsel in Belgien als bester Spieler der Liga mit dem Goldenen Schuh ausgezeichnet und zum Nachwuchsfußballer des Jahres gewählt.

Im Trainingslager macht Axel Witsel mit seinen neuen Kollegen eine Radtour

Foto: pa

Nachdem es für Witsel drei Jahre stetig bergauf gegangen war, beendete ein böses Foul am 30. August 2009 seinen Höhenflug. Gegen den RSC Anderlecht kam Witsel gegen Marcin Wasilewski zu spät und brach dem Polen bei seinem brutalen Einsteigen das rechte Schien- und Wadenbein. Acht Spiele Sperre und eine empfindliche Geldstrafe erhielt der damals 20-Jährige, dessen bis dahin tadelloser Ruf von heute auf morgen zerstört war.

Fans protestierten

Fans protestierten vor seinem Elternhaus, die Schlagzeile "Anschlag Witsels" sagte alles über das neue Image des einstigen Wunderkinds aus. Sogar Sponsoren wendeten sich von ihm ab. "Dieser Vorfall hat Axel verändert. Es gab einen Axel vor diesem Foul, und einen danach. Er war gezeichnet von dem medialen und öffentlichen Sturm, wurde verschlossener", sagte damals Witsels Vater Thierry.

Seit Jahrem ist Witsel, der sich damals öffentlich bei Wasilewski und dessen Familie entschuldigte, mit sich und der Welt wieder im Reinen. Als Mitglied der goldenen Generation der Roten Teufel genießt er nicht nur wegen seiner starken Leistungen bei der WM in Russland längst weltweit allerhöchsten Respekt. Nun will Dortmund davon profitieren.

( sid )