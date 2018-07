„Die Diskussion geht in die falsche Richtung“

Berlin. Es ist eine Menge, was derzeit auf den Deutschen Fußball-Bund (DFB) einprasselt. Das WM-Debakel von Russland, vor allem aber die Vorwürfe von Mesut Özil in Richtung DFB-Präsident Reinhard Grindel im Zuge seines über die sozialen Netzwerke inszenierten Rücktritts aus der Nationalmannschaft. Um zu verstehen, welch schlechtes Bild der oberste Mann im DFB-Staat in der schwersten Krise seit Bekanntwerden des Sommermärchen-Skandals vor knapp drei Jahren abgibt, sei nochmals verdeutlicht: Özil, der die Affäre mit dem gemeinsamen Foto mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im Mai erst ins Rollen gebracht hatte, kritisierte im dritten und letzten Teil seiner Erklärung vom Sonntag ausdrücklich Grindel, den DFB-Boss. Nicht den deutschen Fußball allgemein, nicht die Landesverbände, nicht die so oft zitierte Basis.

Dass sich Grindel in seiner ebenso späten wie dünnen Erklärung jedoch genau dahinter versteckt, dass ihm die „vielen Ehrenamtlichen an der Basis und die Mitarbeiter im DFB“ leidtun, weil sie „im Zusammenhang mit Rassismus genannt“ wurden, offenbart: Das Problem wurde nicht erkannt. Grindel gibt das nur allzu bekannte Bild eines schwachen Politikers ab, der bei Kritik seine Person vom Amt trennt. Özil hatte bei seiner Begründung für das Erdogan-Foto nichts anderes getan und wurde dafür völlig zu Recht scharf kritisiert.

Stattdessen versucht Grindel zu retten, was zu retten ist: Die Vergabe der EM 2024 nach Deutschland, vor allem aber sich selbst im Amt des DFB-Präsidenten. Jede Äußerung aus der DFB-Zentrale muss folglich vor diesem Hintergrund gewertet werden.

Löw-Manager sicher, dass Özil die Erklärung genau so wollte

Andere wurden deutlicher. „Das Erdogan-Foto hatte eine politische Aussage, auch wenn das Mesut anders beurteilt“, teilte Cacau, der Integrationsbeauftragte des DFB, in der „Bild“ mit. Eine Äußerung, die man gern von Grindel gehört hätte. Der Rassismus-Vorwurf gegen den DFB sei „einfach falsch“, so Cacau weiter. Das mit dem Erdogan-Foto habe Özil „anscheinend bewusst getan“, die Konsequenzen hätten ihm klar sein müssen, sagte der Deutsch-Brasilianer.

Ähnlich sieht es auch Harun Arslan, der Manager von Bundestrainer Joachim Löw. „Es war eine Einladung, die man auch hätte ablehnen können, kein Befehl“, sagte er im „Spiegel“ mit Bezug auf das Erdogan-Foto. So wie es zum Beispiel der türkischstämmige Emre Can getan hatte, damals beim FC Liverpool unter Vertrag.

Arslan kooperiert eng mit Özils Berater Erkut Sögüt, dürfte daher wissen, wie die Vorgeschichte zum Treffen Özil/Erdogan ablief. „Auch wenn Mesut ein zurückhaltender Mensch ist – glauben Sie wirklich, dass ein Weltstar wie er, der sich von seinem Vater losgesagt hat, alles diktieren lässt?“, so Arslan. Er sei sich „zu 100 Prozent sicher“, dass Özil diese Erklärung („eine Explosion der Gefühle“) auch wollte.

Mit Özil zusammen bei der WM 2010

Dass nun ausgerechnet Cacau, noch dazu in einem Zeitungsinterview, den ehemaligen Nationalspieler Özil zu widerlegen versucht, ist bezeichnend für das Krisenmanagement des DFB. Cacau spielte mit Özil zusammen im Nationalteam, bei der WM 2010 in Südafrika setzte er mit seinem Tor zum 4:0 gegen Australien den Schlusspunkt im ersten Gruppenspiel – nach Vorlage von Özil. „Kritik ist nicht gleich Diskriminierung oder Rassismus. Wenn ich kritisiert werde und sage dann, das passiert nur, weil ich Brasilianer und dunkelhäutig bin, dann ist das nicht korrekt und nicht erwachsen“, verdeutlichte Cacau.

Es spricht für den ehemaligen Profi, dass er auch seinen Arbeitgeber nicht von seiner Kritik ausnimmt. Als es im Anschluss an das Erdogan-Foto „rassistische Aussagen aus der Bevölkerung gab, muss man natürlich massiv zusammen dagegen vorgehen“, erklärte Cacau. In den ARD-Tagesthemen führte der ehemalige Bundesligaprofi weiter aus: „Ich denke, die Diskussion nimmt eine andere Richtung, als sie nehmen sollte. Man hat das Gefühl, dass Deutschland ein flächendeckendes Rassismusproblem hat. Das ist nicht der Fall.“ Eine Diskussion, die – bezogen auf den Fußball – DFB-Chef Grindel selbst angestoßen hat.

Auf die Frage, ob ein Rücktritt Grindels bei einem Neuanfang helfen würde, sagte Cacau: „Das ist im Moment schwer zu sagen, weil die Diskussion sehr emotional ist. Die Fehler, die Özil und der DFB gemacht hätten, müssten „klar, transparent und offen“ angesprochen werden. Nur gebe es die Chance für „eine gute Aufarbeitung“. Bleibt zu hoffen, dass Reinhard Grindel gut zugehört hat.