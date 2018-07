Rundum erneuerter Berliner AK setzt voll auf Aufstieg

Berlin. Die Chance scheint einmalig: Der kommende Meister der Regionalliga Nordost, die an diesem Wochenende in die Spielzeit startet, wird in dieser Saison definitiv in die 3. Liga aufsteigen, ohne Aufstiegsspiele, Losentscheid oder Relegation, ohne Wenn und Aber. Dank der Übergangslösung in der Regionalliga-Reform bleibt der Nordost-Champion ausnahmsweise von Extra-Hürden verschont und damit auch vom schlimmsten aller Szenarios, nämlich am Ende einer womöglich herausragenden Saison zurück auf Los geschickt zu werden. Für die Aufstiegsaspiranten ist das Titelrennen daher so attraktiv wie nie zuvor, auch für die drei ambitionierten Hauptstadtklubs Berliner AK, BFC Dynamo und Viktoria 89. Das Erstaunliche dabei: Einzig der BAK gibt den Aufstieg als Saisonziel aus.

Trainer Parlatan hospitierte bei Freiburgs Coach Streich

„Wir hatten eine gute Vorbereitung und sind ehrgeizig“, sagt der neue Trainer Ersan Parlatan, „wir wollen uns nicht kleiner machen als nötig.“ Qualitativ sei der Kader besser als im Vorjahr. Da landete der BAK überraschend auf Rang drei. Nun wollen die Moabiter die Favoriten Wacker Nordhausen und Lok Leipzig unter Druck setzen, genauso wie die Absteiger Chemnitz und Erfurt.

Mit Parlatan (40) hat der BAK nicht nur einen ausgewiesenen Fachmann ins Boot geholt, sondern auch einen alten Bekannten. Mitte der Nullerjahre lief der Ex-Profi noch selbst im Poststadion auf, später arbeitete er dort als Co-Trainer und Chef-Coach. „Ich kenne die handelnden Personen und das Umfeld“, sagt er. Sicher kein Nachteil. Einen echten Vorteil erhoffen sich die Verantwortlichen indes von Parlatans Weiterbildung. Im vergangenen Jahr hatte der Deutsch-Türke einen der begehrten Plätze in der Hennes-Weisweiler-Akademie ergattert, wo er die Ausbildung zum Fußball-Lehrer absolvierte. Dabei hospitierte er auch bei Christian Streich vom SC Freiburg und war begeistert von dessen „klarer Struktur“ und seinen „klaren Anweisungen“. Jene gibt Parlatan nun wieder selbst. Mit dem rundum erneuerten BAK-Kader will er schnellen, zielstrebigen Fußball spielen lassen – und erfolgreichen natürlich.

Viktoria 89 droht eine Übergangssaison

Weit weniger rund scheint es bei seinem Ex-Klub Viktoria zu laufen. Während der Verein daran arbeitete, die Voraussetzungen für den Einstieg eines Investors zu schaffen, zog sich die Kaderplanung lange hin. Der neue Trainer Jörg Goslar wurde erst Ende Juni vorgestellt, folglich fiel die Vorbereitung kurz aus. „Konkurrenzfähig“ sei sein Team, sagt Goslar. Es droht eine Übergangssaison, ausgerechnet jetzt, wo in Sachen Aufstieg der Jackpot winkt.

Deutlich stabiler wirkt der BFC Dynamo, wenn auch nur defensiv. Mit Rufat Dadashov und Matthias Steinborn hat Trainer René Rydlewicz seine mit Abstand gefährlichsten Angreifer verloren. „Wir werden unser Spiel umstellen müssen“, sagt der frühere Profi. Weniger agieren, mehr reagieren. Besonders angriffslustig klingt das nicht, doch Parlatan schätzt den Stadtrivalen trotzdem hoch ein. „Manch einer setzt eben auf Zurückhaltung“, sagt er.

Anderen bleibt gar nichts anders übrig. Herthas U23, die die Saison am Freitag in Nordhausen eröffnete (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe), bleibt ein Entwicklungsteam, und die VSG Altglienicke wird auch im zweiten Regionalligajahr nach unten schauen müssen. Anders Parlatan, der lediglich etwas Geduld aufbringen muss. Weil das Poststadion zur Rasenregeneration noch gesperrt ist, beginnt die Mission Aufstieg erst eine Woche später.