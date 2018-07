Maurizio Sarri will sich mit dem von Real Madrid umworbenen Eden Hazard zu einem klärenden Gespräch treffen.

Umworben von Real Madrid Chelsea-Trainer Sarri will klärendes Gespräch mit Hazard

London. Chelsea-Trainer Maurizio Sarri hat angekündigt, sich mit dem von Real Madrid umworbenen Mittelfeld-Star Eden Hazard zu treffen, um dessen Zukunft "von Angesicht zu Angesicht zu besprechen".

Sarri, der vor einer Woche die Nachfolge von Coach Antonio Conte an der Stamford Bridge angetreten hat, erklärte auf seiner ersten Pressekonferenz für Chelsea, Hazard sei einer der "zwei oder drei besten Spieler in Europa".

Der Belgier Hazard, der seit sechs Jahren für die Blues spielt, hatte während der WM in Russland erklärt, "es sei möglicherweise Zeit, etwas Neues auszuprobieren". Seitdem Real Madrid seinen Superstar Cristiano Ronaldo an Juventus Turin abgegeben hat, wird Hazard immer wieder mit dem spanischen Fußball-Rekordmeister in Verbindung gebracht. Nach Informationen der britischen "Times" verlangen die Blues allerdings umgerechnet mehr als 226 Millionen Euro für Hazard.

Momentan befindet sich der Nationalspieler, der bei der WM mit Belgien Platz drei erreichte, noch im Urlaub. Sarri betonte deshalb, er wolle nicht nur am Telefon mit seinen Spielern sprechen. "Ein Telefongespräch ohne Augenkontakt gibt keine Sicherheit", sagte der Italiener. "Ich möchte sie von Angesicht zu Angesicht treffen, um herauszufinden, was das Beste für alle Beteiligten ist." Dass sich der FC Chelsea nicht für die Champions League qualifiziert hat, könnte es erschweren, Hazard in London zu halten.

( dpa )