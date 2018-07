Bundesliga: Holger Badstuber verlängert beim VfB Stuttgart

Stuttgart. Holger Badstuber träumte von einer Rückkehr in die Königsklasse - und bleibt nun doch beim VfB Stuttgart. "Das ist keine Rolle rückwärts. Für mich war die Frage, ob ich künftig für einen Verein in der Champions League auflaufen möchte, zu dem ich praktisch keinen Bezug habe, oder ob ich hier beim VfB etwas mit aufbaue", sagte der 29-Jährige - und gab sich die Antwort am Dienstag selbst.

Badstuber von Entwicklung des VfB überzeugt

Der 31-malige Nationalspieler verlängerte seinen vor zehn Tagen ausgelaufenen Vertrag bei den Schwaben gleich um drei Jahre bis 2021. "Ich bin vom Weg, den der VfB eingeschlagen hat, genauso überzeugt wie von den Transfers, die getätigt wurden. Es entwickelt sich hier etwas. Das ist ein sehr schönes Paket und eine Herausforderung für mich", betonte Badstuber.

Holger Badstuber präsentiert mit Sportvorstand Michael Reschke sein Trikot

Foto: pa

Stuttgart noch mal auf dem Transfermarkt tätig

Am Dienstag verpflichtete der VfB zudem den argentinischen Stürmer Nicolas Gonzalez. Der 20-Jährige stand zuletzt bei den Argentinos Juniors unter Vertrag und soll 8,5 Millionen Euro kosten. Für Badstuber ein weiterer Aspekt, in Stuttgart zu bleiben. Die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft seien gestellt, so der erfahrene Abwehrspieler, der die Schwaben mittelfristig sogar in der Champions League sieht.

Keine Einigung mit Lazio

Badstuber hatte mit Lazio Rom angeblich schon kurz vor einer Einigung gestanden, die Italiener verspielten jedoch am letzten Spieltag der Serie A die Qualifikation für die Champions League. Andere Alternativen verwarf der frühere Münchner - sehr zur Freude der VfB-Verantwortlichen.

"In der vergangenen Saison und ganz speziell in der starken Rückrunde war er ein ganz entscheidender Faktor in unserem Spiel und wir sind davon überzeugt, dass Holger auf dem Weg zurück zur absoluten Top-Klasse ist", sagte VfB-Sportvorstand Michael Reschke. "Er bringt neben seiner fußballerischen Qualität auch eine Menge Erfahrung mit, die unserer Mannschaft gut tut", ergänzte Trainer Tayfun Korkut.

Badstuber spielte von 2009 bis 2017 beim FC Bayern und mit den Münchnern 39-mal in der Champions League, suchte dann aber nach vielen Verletzungen eine neue Herausforderung. Nach einem halben Jahr bei Schalke 04 entschied sich der Innenverteidiger im Sommer 2017 für einen Wechsel zum VfB. Für die Stuttgarter absolvierte Badstuber in der letzten Saison 27 Bundesligaspiele (2 Tore).

Zukunft von Pavard ist offen

Mit den Neuzugängen Marc Oliver Kempf, Marcin Kaminski, Timo Baumgartl, Badstuber und Benjamin Pavard stehen Trainer Korkut nach jetzigem Stand fünf Innenverteidiger zur Verfügung. Die Zukunft von Pavard, der mit Frankreich bei der WM für Furore sorgt, ist allerdings noch offen. Man wolle den 22-Jährigen nach der WM "davon überzeugen, dass der VfB für ein weiteres Jahr sein Klub ist. Danach wird er sicher bei einem der großen Klubs landen". Der FC Bayern soll für 2019 bereits eine Einigung erzielt haben.

Der Franzose Pavard zeigt eine tolle Leistung bei der WM in Russland

Foto: pa

Der VfB hatte als Tabellensiebter der vergangenen Saison das internationale Geschäft knapp verpasst. Bisher verpflichteten die Stuttgarter neben Gonzalez und Kempf noch Pablo Maffeo von Manchester City, Gonzalo Castro von Borussia Dortmund, Daniel Didavi (VfL Wolfsburg) und Borna Sosa (Dinamo Zagreb).