Gianluigi Buffon unterschreibt bei Paris Saint-Germain

Paris. Jetzt ist es amtlich: Gianluigi Buffon wird kommende Saison für Paris Saint-Germain zwischen den Pfosten stehen. Der 40-jährige unterschrieb einen Jahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison.

Buffon freut sich auf die neue Herausforderung

"Zum ersten Mal in meiner Karriere verlasse ich mein Land und nur ein Projekt, das so ehrgeizig ist, hätte mich dazu ermutigen können, eine solche Entscheidung zu treffen. Ich möchte dem Club und dem Präsidenten für ihr Vertrauen danken. Ich habe die unglaubliche Entwicklung des Clubs in den letzten Jahren verfolgt. Ich werde meine ganze Energie, all meine Erfahrung einbringen, um zu gewinnen, um meinem neuen Verein zu helfen, all die großen Ziele zu erreichen, die er für die Zukunft aufgestellt hat", erklärt Buffon.

17 Jahre bei Juventus Turin

Der Italiener hatte im Mai bekanntgegeben, seinen bisherigen Club Juventus Turin nach 17 Jahren zu verlassen. PSG wird vom früheren Dortmunder Coach Thomas Tuchel trainiert. Zum Kader gehört auch der deutsche Torhüter Kevin Trapp.

Erfahrung soll jungen Spielern helfen

"Wir sind alle sehr stolz darauf, Gianluigi Buffon in der großen Pariser Familie Saint-Germain willkommen zu heißen", freut sich Nasser Al-Khelaifi, der Präsident von Paris Saint-Germain. "Die Unermesslichkeit seiner Karriere, sowie seine ehrgeizige Persönlichkeit machen ihn zu einem der am meisten bewunderten und respektierten Spieler im Weltfußball. Gianluigi kann seine Erfahrung nicht nur an die anderen Torhüter im Club, sondern an alle unsere Spieler weitergeben."