Justin Kluivert wurde von AS Rom unter Vertrag genommen.

Rom. Der italienische Fußball-Erstligist AS Rom hat den niederländischen Offensivspieler Justin Kluivert von Ajax Amsterdam verpflichtet.

Der 19 Jahre alte Sohn des früheren Nationalstürmers der Niederlande, Patrick Kluivert, unterschrieb einen bis Sommer 2023 gültigen Vertrag, teilte AS Rom mit. Die Ablöse liege bei rund 17 Millionen Euro. Justin Kluivert debütierte im März in der niederländischen Nationalmannschaft, die sich für die Weltmeisterschat in Russland nicht qualifiziert hatte.

( dpa )