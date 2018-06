Wird Hasenhüttl neuer Trainer in Hoffenheim?

Berlin. Dietmar Hopp wird nicht amüsiert gewesen sein. Dass sein Liebling Julian Nagelsmann im Juli 2019 die TSG Hoffenheim verlassen wird, war dem Mehrheitseigner des Bundesligisten klar. Zu einem Topklub im In- oder Ausland hätte der Milliardär seinen Trainer auch ohne Wut im Bauch ziehen lassen. Beim Wechsel zum Ligarivalen RB Leipzig aber kommt ein Name ins Spiel, den Hopp schon lange nicht mehr mag: Ralf Rangnick. Ausgerechnet der frühere TSG-Trainer, der mit seinem einstigen Mentor Hopp seit der Trennung im Streit am Neujahrstag 2011 in inniger Feindschaft verbunden ist, hat Nagelsmann (für eine Ablöse von fünf Millionen Euro) abgeworben.

Erst Ende Mai hatte es wieder geknallt. Hopp warf Rangnick via „Sport Bild“ vor, zu seiner Hoffenheimer Zeit „das Geld mit vollen Händen ausgegeben“ zu haben. Rangnick konterte: Die Aussagen würden „nicht der Wahrheit entsprechen.“ Über Hopp sagte der 59-Jährige: „Wir ­haben kein Verhältnis mehr.“

Der Trainer-Transfer wird die Männer-Feindschaft weiter vertiefen. Auch darüber hinaus wirft der unorthodoxe Wechsel, der erst in zwölf Monaten über die Bühne gehen soll, Fragen auf. Wie gut kommt Rangnick mit RB Leipzig durch die kommende Saison? Nicht nur RB-Trainer Ralph Hasenhüttl hat im Mai um Vertragsauflösung gebeten, nachdem ihm Rangnick keinen Vertrag über 2019 hinaus anbieten wollte. Co-Trainer Zsolt geht zu Thomas Tuchel (Paris St. Germain). Auch Psychologe Sascha Lense und Athletiktrainer Nicklas Dietrich haben RB verlassen. Zudem wurde die Scoutingabteilung um den neuen Chef Paul Mitchell komplett ausgewechselt. Vorstandschef Oliver Mintzlaff sagt: „Stagnation gibt es bei uns nicht.“ Es bleibt abzuwarten, wieviel Mitarbeiter aus Hoffenheim Nagelsmann im Sommer 2019 nach Leipzig mitbringen wird.

Nagelsmann ist mit RB nicht ganz so hoch gelandet, wie er sich eingeschätzt hat. Der 30-Jährige hat als großes Ziel stets den Gewinn der Champions League angegeben. Das ist mit Leipzig vorerst nicht möglich. Mit RB geht es eher darum, die nationale Vormacht­stellung des FC Bayern an­zugreifen.

Eine Garantie, das Ende der Saison in Hoffenheim zu erleben, hat Nagelsmann nicht. Klubverantwortliche und Fans werden genau hinschauen, wie der Trainer die erste Champions-League-Saison der TSG managt. Als Nachfolger für Nagelsmann kursieren zwei Varianten: Entweder ein junger Mann aus der eigenen Nachwuchsabteilung. Als erster Anwärter von außen gilt – nun erst recht – Ralph ­Hasenhüttl.