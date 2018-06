Bei Anruf gibt’s den Abflug

Eppan. Als wäre alles nicht schon wichtig und bedeutsam genug, kommt nun auch noch die Kanzlerin und verleiht diesen Tagen in Südtirol sozusagen offiziell den Rang eines Staatsaktes. Angela Merkel hat sich für den Sonntag in Eppan an der Weinstraße angemeldet, wo sich die deutschen Fußballer derzeit auf die in knapp zwei Wochen beginnende Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) vorbereiten. Unter strenger Geheimhaltung wird gepasst und geflankt und geschossen. Merkels Besuch soll "ohne große Inszenierung" ablaufen, wie Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff ankündigte: "Es ist schön, von ihr zu hören, wie sie die Situation für die Mannschaft beim Turnier sieht."

Die Begegnung bringt das Körbchen der zu erwartenden Erkenntnisse dieses Wochenendes womöglich zum Bersten. Denn zuvor steht auch noch ein Fußballspiel an. Am Samstagabend (18 Uhr/ZDF) gastiert der Weltmeister in Klagenfurt beim Nachbarn Österreich. Es ist der erste öffentlich einsehbare Test der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw, seit er seine Mannschaft zwischen den Burgen und Bergen Norditaliens zusammengezogen hat. Zudem handelt es sich um den vorletzten Test vor der WM und den letzten vor der finalen Bekanntgabe seines Kaders für die WM. Bis Montagmittag (12 Uhr) muss der Deutsche Fußball-Bund die 23 Namen von Spielern beim Weltverband Fifa hinterlegen, die er einzusetzen gedenkt.

Neuer ist schon in der Spur

Offiziell ist ja zum Beispiel nicht, dass der von einer Serie von Mittelfußbrüchen genesene Torwart und Kapitän Manuel Neuer mit zur WM fährt, was nach Auskunft der sportlichen Leitung gleichbedeutend wäre mit seinem festgeschriebenen Status als Nummer eins. Gleichwohl wird es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit so entwickeln. "Manuel Neuer kommt nicht in die Spur, er ist schon in der Spur", berichtigte Bierhoff eine für seinen Geschmack falsche Formulierung und diagnostizierte, dass bei dem Münchner nach acht Monaten Verletzungspause "keine Blockade" zu erkennen sei, "kein Nachdenken".

Bei dem Mann, der gehofft hatte, anstelle Neuers im Tor zu stehen, Marc-André ter Stegen, habe Bierhoff das Gefühl, "dass er das sehr sportlich nimmt". Aber, natürlich, sagt Löw, abzuwarten sei die Partie gegen Österreich, der große, der finale Belastungstest Neuers, der anschließend in einem Gespräch "offen und ehrlich" darlegen soll, ob er sich imstande sieht, "eine Topleistung bei der WM abzuliefern".

In jeder Zone einer zu viel

Dieses Gespräch wird am Sonntagabend stattfinden, ebenso wie die abschließenden Diskussionen im Trainerteam über das Personal. Am Montagmorgen zwischen 9 und 11 Uhr ist dann der Zeitpunkt gekommen, zu dem niemand Kontakt mit Herrn Löw haben möchte. "Wenn der Spieler von mir auf dem Zimmer angerufen wird, hat er schon das Gefühl, dass es nicht so gut ist", ahnt Löw, der die Kandidaten in sein Zimmer bittet und ihnen die Entscheidung kurz erklärt. "Das persönliche Gespräch tut mir manchmal ein bisschen weh. Da bricht eine kleine Welt zusammen", sagt Löw.

Da Neuer dabei zu sein scheint, geraten die Welten der beiden Dritttorhüter Bernd Leno (Stammkraft in Leverkusen) und Kevin Trapp (Reservist in Paris) in akute Gefahr. Einer von ihnen wird gehen müssen. Zudem hat Löw in jedem weiteren Bereich des Spielfelds mindestens einen Mann zu viel, so dass die Verteidiger Jonathan Tah und Matthias Ginter, der vielseitig einsetzbare Mittelfeldspieler Sebastian Rudy sowie die Offensivmänner Julian Brandt und Nils Petersen zu jenen gezählt werden, die am meisten zittern müssen. Letzte Eindrücke will sich Löw gegen Österreich verschaffen.

Zwei könnten zum zweiten Mal aussortiert werden

Die Münchner Vielspieler Thomas Müller und Mats Hummels verbleiben zu Zwecken der mentalen Entspannung in Eppan, alle anderen reisen mit, die meisten sollen spielen. Der Freiburger Petersen, der überraschend nominiert worden war und damit den Prototypen des Wackelkandidaten darstellt, wird nach derzeitigem Plan zu seinem Debüt kommen. "Nach einer Eingewöhnungszeit von drei, vier Tagen ist er zuletzt immer besser geworden", lobt Löw den mit 15 Treffern besten deutschen Schützen der Bundesliga. Garantien gibt es aber keine. Nicht einmal für Spieler, die dem Schmerz einer späten Auslese schon ausgesetzt waren wie Brandt und Rudy vor der EM 2016. "Wenn es einen zum zweiten Mal erwischen sollte, ist es umso schwerer", sagt Bierhoff, "aber wir haben die Verpflichtung, die beste Mannschaft nach Russland zu schicken." Da wird's nämlich erst richtig wichtig.