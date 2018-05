Hoffmanns neues HSV-Denken

Hamburg. Der neue Vorstandschef Bernd Hoffmann fordert nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga ein Umdenken beim Hamburger SV. Es gehe jetzt nicht um Europas Top-20, betonte der 55-Jährige in einem Interview mit dem Kicker. "Wir müssen beim HSV die 2. Liga bedingungslos annehmen. Es wird ein steiniger Weg", sagte er. "Aber es wird endlich wieder darum gehen, etwas zu erreichen, und nicht darum, etwas zu vermelden."

Die gute Stimmung, die trotz des erstmaligen Abstiegs aus der Bundesliga nach 55 Jahren in und um den HSV herrscht, sei hilfreich, "aber sie darf den Blick für die Realität nicht versperren", meinte Hoffmann. Er verwies darauf, dass der Verein nicht nur abgestiegen sei, sondern sich auch in einer wirtschaftlich schwierigen Situation befinde. Den HSV belasten Verbindlichkeiten von über 100 Millionen Euro.

Rückkehr nach sieben Jahren

Hoffmann war am Samstag nach sieben Jahren auf den Posten des Vorstandschefs zurückgekehrt. Der Aufsichtsrat, dessen Vorsitzender er war, berief ihn in das Amt, das er schon einmal von 2003 bis 2011 ausgeübt hatte. Vorerst soll er die Aufgabe interimsweise für ein Jahr übernehmen. Doch schon am Montag bei der offiziellen Vorstellung des neuen Sportvorstandes Ralf Becker hatte er nicht ausgeschlossen, auf Dauer Vorstandschef zu bleiben. "Das ist letztlich Sache des Aufsichtsrats. Wichtig ist, dass bis zum Winter Klarheit herrscht", äußerte er sich nun ähnlich wie am Montag.

Sein HSV-Comeback bei ihm bereits am 18. Februar gelungen, als er zum ehrenamtlichen Präsidenten des Gesamtvereins gewählt worden war. Anschließend wurde er auch Aufsichtsrats-Vorsitzender. Die Position des Präsidenten behält er trotz des Aufrückens in den Vorstand.

Mit seiner persönlichen 100-Tage-Bilanz als ehrenamtlicher Präsident ist Hoffmann "mit Abstrichen durchaus zufrieden". "Ich habe auf der Mitgliederversammlung am 18. Februar gesagt, dass es entscheidend für einen Verein ist, dass die wichtigsten fünf, sechs Positionen richtig besetzt ist", sagte er.

Hoffmann handelte schnell

Der Verein trennte sich im März zunächst vom damaligen Vorstandschef Heribert Bruchhagen und vom Sportdirektor Jens Todt. Dann ersetzte er den glücklosen Trainer Bernd Hollerbach durch den U21-Trainer Christian Titz. "Wir haben zwar das Wunder Klassenerhalt nicht mehr geschafft, aber sind sehr würdig abgestiegen und haben unter Christian Titz wieder Identifikation hergestellt", sagte Hoffmann.

Am Montag hatte er dann Ralf Becker als neuen Sportvorstand vorgestellt. Mit dem ehemaligen Geschäftsführer Sport des Zweitliga-Dritten Holstein Kiel und dem für Finanzen zuständigen Frank Wettstein bildet Hoffmann den Vorstand.

Der 47-jährige Becker und der gleichaltrige Titz sollen nun einen Kader aufstellen, um den sofortigen Wiederaufstieg zu schaffen. Hoffmann sieht in dem Abstieg auch eine Chance: "Die 2. Liga gibt uns die Möglichkeit, eine neue Erfolgsgeschichte zu beginnen."