„Über Fußballkultur müssen wir da nicht mehr sprechen“

Berlin. Nach dem 0:0 im Rückspiel gegen Weiche Flensburg und dem Aufstieg in die 3. Liga von Energie Cottbus versammelten sich in der Stadt offenbar ein paar sehr spezielle Anhänger des Klubs auf dem Marktplatz. Was sie unter Fußball und Fantum verstehen, ist rätselhaft. Mit einem Banner standen sie da, auf dem "Aufstieg des Bösen" zu lesen war. Dazu trugen sie spitze, weiße Kapuzen auf dem Kopf, die an den rassistischen Ku-Klux-Klan erinnerten. In Mannheim konnte das Relegationsduell zwischen Waldhof und KFC Uerdingen wegen Pyro-Attacken Mannheimer Fans nicht beendet werden, nach dem Abbruch in der 82. Minute (Stand 1:2, Hinspiel 0:1) steigt Uerdingen auf.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) reagierte entsetzt auf diese Bilder und Krawalle und drohte mit Konsequenzen. "Der deutsche Fußball ist den Fans weite Schritte entgegengegangen. Und wenn das die Antwort auf ein Entgegenkommen und ein Dialogangebot ist, sind wir jetzt am Ende angekommen", sagte DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann dem "Mannheimer Morgen", nachdem er Augenzeuge der Ausschreitungen im Mannheimer Carl-Benz-Stadion geworden war. "Ich habe so etwas noch nie erlebt, einen Spielabbruch auf so einer Ebene. Da müssen wir nicht mehr über Fußballkultur sprechen, mit so etwas möchte ich nichts zu tun haben." 45 Verletzte hatte es am Sonntag in Mannheim gegeben.

Schon beim Amateurtag viele Probleme

Die Kluft zwischen dem Verband und den Fans wird also wieder größer, nachdem der DFB in langen Diskussionen über Fankultur in deutschen Stadien zuletzt viele Zugeständnisse gemacht hat. Schon der Pokaltag der Amateure am Pfingstmontag hatte viel Negatives zutage gefördert. Pyrotechnikwürfe auf gegnerische Fans, ein versuchter Platzsturm, Spielunterbrechungen: Der als großes Fest geplante Finaltag legte die Schattenseiten des Fußballs auch abseits des Profigeschäfts offen und lieferte erschreckende Bilder. Die Idee einer friedlichen Fußball-Party praktisch im ganzen Land wurde ad absurdum geführt. Cottbus etwa blieb beim Erfolg im Brandenburger Landespokal beim SV Babelsberg sogar die Siegerehrung aus Sicherheitsgründen verwehrt, weil vermummte Heim-Zuschauer Knallkörper und Nebeltöpfe in Richtung des Cottbuser Blocks warfen.

Nun stehen die Fans der Lausitzer im Fokus. Der Klub distanzierte sich am Montag "entschieden" von dem Vorfall bei der Aufstiegsfeier in der Cottbuser Innenstadt. Der kriminalpolizeiliche Staatsschutz nahm Ermittlungen auf. Die Darstellungsform sei "menschenverachtend, abstoßend und in keiner Weise tolerierbar", heißt es in der Stellungnahme des Vereins. Energie versprach, "im Falle der Bekanntmachung der Personen bundesweite Stadionverbote und lebenslange Hausverbote" auszusprechen.

Fans leisten keinen Beitrag zum Dialog

In Mannheim wird derweil gerätselt, wie die Mengen an Pyrotechnik ins Stadion gelangen konnten. In der Nacht zum Sonnabend hatte eine Grillparty der Fan-Gruppierung im Stadion stattgefunden, womöglich wurden dabei die Utensilien deponiert. Informationen über die Feier wurden vom Verein aber nicht an die Stadt oder die Polizei weitergegeben.

Die Position der Fans im Dialog mit dem Verband dürfte nach den jüngsten Vorfällen arg geschwächt sein. Schon zuvor hatte der DFB die Anhänger nach monatelangen Diskussionen in der Bringschuld gesehen. "Die Spitzen von DFB und DFL sind zum intensiven Dialog mit den deutschen Fanszenen und zu Verbesserungen für die Fanszene bereit, haben zum Beispiel die Freigabe von Fanutensilien bereits beschlossen", so der für den Amateurfußball zuständige Vizepräsident Rainer Koch. "Allerdings sind auch Beiträge der Fanszenen zu einer guten Fankultur unabdingbar notwendig." Diese Beiträge werden von den Fans aber nicht geleistet.