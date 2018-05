Morddrohungen gegen Loris Karius nach Final-Patzern

Kiew. Nach diesem denkwürdigen Abend gab es für Jürgen Klopp (50) keine Alternative. Frustbewältigung hatte für den deutschen Trainer des FC Liverpool im Anschluss an das 1:3 (0:0) im Champions-League-Finale gegen Real Madrid Priorität. Die Punkrocker der Toten Hosen veröffentlichten am Sonntag im Internet ein Video, das Klopp mit Sänger Campino, seiner Frau und einigen Freunden zeigt. Es wird ausgelassen gefeiert und gesungen. Den Henkelpott wolle man sich im nächsten Jahr zurückholen zum Beispiel. Klopp lacht dabei. Die große Enttäuschung, die ihm unmittelbar nach dem Schlusspfiff im Olympiastadion in Kiew deutlich anzusehen war, sie war für einen Augenblick verflogen.

Mit einer Partynacht samt Frustbier dürfte es aber nicht getan sein. Zu groß war die Trauer auf Seiten des FC Liverpool. Es war ein Drama in mehreren Akten, das den Engländern im wichtigsten Spiel des europäischen Vereinsfußballs widerfuhr. Klopp hat nach 2013, als er mit dem BVB im Wembley-Stadion den Bayern unterlag, sein zweites Endspiel in der Königsklasse verloren. Es war seine sechste Final-Niederlage in Folge. Sie wird Liverpool noch lange beschäftigen. Allen voran aber Loris Karius.

Schlaflos in Kiew

Der deutsche Torhüter der "Reds" wurde zur tragischen Figur, weil er den schlimmsten Abend seiner Karriere erlebte. Der frühere Mainzer leistete sich zwei grobe Patzer, die Liverpools Traum vom ersten Champions-League-Sieg seit 2005 platzen ließen. Ein persönlicher Albtraum. "Ich habe nicht wirklich bis jetzt geschlafen", schrieb Karius am frühen Sonntagabend bei Twitter. "Die Szenen gehen mir immer noch durch meinen Kopf, immer und immer wieder. Ich weiß, dass ich es verbockt und euch alle im Stich gelassen habe."

Bereits nach dem Spiel saß der gebürtige Oberschwabe einsam in seinem Strafraum. Die Arme nach vorn gestreckt, der Rücken gebeugt, das Gesicht zum Boden gerichtet. Tränen flossen ihm über die Wangen, als er nach einigen für ihn endlosen Minuten aufstand. Vor die Liverpooler Fankurve gestellt, klopfte er sich immer wieder auf die Brust und signalisierte, dass er verantwortlich für die Niederlage war. "Es tut mir leid für jeden, im Team, im Klub, dass diese Fehler uns so teuer zu stehen kamen", sagte Karius.

Torhüter wird im Internet bedroht, Polizei ermittelt

Der verhaltene Applaus der Fans entschädigte nicht für den Umstand, dass er unmittelbar nach Spielende zunächst von den Real-Stars und nicht von seinen Mitspielern oder Klopp getröstet wurde. Für seinen Stellenwert innerhalb der Mannschaft ist das kein gutes Zeichen. Karius erhielt nach diesem persönlichen Drama immerhin viel Zuspruch aus der Heimat. Sein ehemaliger Klub Mainz 05 und Kollegen wie Nationalspieler Jerome Boateng spendeten ihm Trost.

Auch Klopp fühlte später mit ihm: "Das wünscht man seinem schlimmsten Feind nicht. Ganz hart, aber so ist das Leben." Umso schwerer war es für Klopp, dass ausgerechnet sein Landsmann, den er vor zwei Jahren aus der Bundesliga auf die Insel lockte und dem er trotz kritischer Stimmen so lange den Rücken stärkte, folgenschwer patzte. Nun muss Klopp entscheiden, ob er seiner Nummer eins auch in Zukunft vertraut.

Ob Liverpool einen namhaften Mann oder nur einen Vertreter für Karius verpflichtet, wird davon abhängen, wie schnell der 24-Jährige das Drama von Kiew verarbeitet. Liverpools Legende Steven Gerrard prophezeite ihm "einen schweren Sommer". In den sozialen Medien wurde schon der nächste Tag schwer, Fans griffen den Torhüter verbal an und drohten ihm sowie seiner Familie sogar mit dem Tod. Die Polizei nahm Ermittlungen auf. "Die Behörde nimmt Einträge dieser Art in sozialen Medien sehr ernst. Jedes Delikt, das wir erkennen können, wird untersucht", sagte eine Sprecherin dem "The Telegraph".

Junges Team mit Pozential

Klopp ist nun als Psychologe gefragt. Auch den Star seiner Mannschaft muss Klopp wieder aufbauen. Mohamed Salah war neben Karius der zweite Protagonist der Tragödie. Real-Kapitän Sergio Ramos hatte den Ägypter rüde zu Boden gerissen und an der Schulter verletzt. Weinend verließ Englands Fußballer des Jahres in der 31. Minute den Platz. Es war der Moment, in dem die Partie zugunsten des bis dahin trägen Titelverteidigers kippte. Salah bangt um seine Teilnahme an der WM, auch wenn der ägyptische Verband am Sonntag von einer Bänderverletzung und nicht von einem Bruch sprach.

Klopps junges Team hat aber das Grundgerüst, um auch in den kommenden Jahren im Titelkampf in England sowie Europa mitzumischen. "Wir haben in dieser Saison und auch phasenweise in diesem Endspiel gezeigt, dass wir richtig gut kicken können", unterstrich er. Und: "Wir hätten gewinnen können, wenn's nicht so mies gelaufen wäre." Nicht ausgeschlossen, dass Klopp und Campino bald aus einen fröhlicheren Anlass feiern werden.

