Ronaldos Drohung vermiest Real Madrid die Siegerparty

Kiew. Vor und nach diesem Champions-League-Finale 2018 war viel von der Routine des Siegens die Rede. Wollte man sie in einer Allegorie darstellen, würde sich dafür der deutsche Nationalspieler Toni Kroos anbieten. Mit dunklem Klubanzug über dem weißen Trikot stand er in der Nacht zum Sonntag in einem Gang des Olympiastadions von Kiew und fand es "schon etwas Besonderes", was sein Verein und er da geleistet hatten. Er gab sich dabei in etwa so euphorisch wie ein Sammler, der gerade akkurat einen saudischen Verteidiger ins Panini-Album einklebte.

Andererseits musste Kroos ja gar nicht gegen sein Naturell irgendwelche Jubelsuperlative bemühen, um die Zahlen dieses Finales auszuschmücken. Sie stehen für sich: Er selbst hat als erster Deutscher zum vierten Mal die Champions League gewonnen und damit die Generation Beckenbauer übertroffen. Sein Verein Real Madrid triumphierte durch das 3:1 gegen Liverpool zum dritten Mal in Folge und zum vierten Mal in den vergangenen fünf Jahren. Mal brillant, mal glücklich, mal souverän, mal chaotisch: Real hat in dieser Epoche auf alle möglichen Arten und Weisen gewonnen. Diesmal halfen die Verletzung von Liverpools Star Mohamed Salah, zwei surreale Torwartfehler von Loris Karius (und einer von Sven Ulreich im Halbfinale) und ein so grandioser Fallrückzieher von Gareth Bale wie ihn Kollege Cristiano Ronaldo schon im Viertelfinale in Turin aufgeführt hatte.

Um den drehte sich dann alles nach Abpfiff, nachdem er gleich im ersten Statement erklärte: "Es war eine schöne Zeit in Madrid." Er sagte das in der abgeschlossenen Vergangenheitsform, die spanische Grammatik kennt da Unterschiede. "Ich habe mit meinem Agenten schon gesprochen", erklärte er später. "Das entspringt nicht einer Laune, das hat eine Vorgeschichte." Auch an wem er sich so stört, warherauszuhören: "Ich habe Florentino nichts zu sagen."

Florentino Pérez ist der Präsident, zu dem Ronaldos Verhältnis seit jeher als bestenfalls professionell gilt. Entlang des klassischen Skripts jeder Wechseldrohung Ronaldos erinnerte der Klubchef nun an Vertragspflichten – das aktuelle Arbeitspapier läuft noch bis 2021. Zum Standardprozedere gehörten außerdem die sofort einsetzenden Spekulationen, wo er denn überhaupt hingehen könnte, und der Hinweis, dass "er es nirgendwo so gut hat wie hier" (Kapitän Sergio Ramos). Plus die eilig aufgelegten Online-Umfragen in der Sportpresse: "Glauben Sie, Cristiano wird Real Madrid verlassen?" Stand gestern Nachmittag bei "Marca" vor Beginn der offiziellen Siegeszeremonien in Rathaus, Cibeles-Brunnen und Stadion. Ergebnis: Patt, 50:50 Prozent.

Während Zinedine Zidane nach gerade mal zweieinhalb Jahren im Amt als erster Trainer der Geschichte zum dritten Mal nacheinander den wichtigsten Europapokal gewann und trotzdem nicht in Selbstlob verfiel, war das bei Ronaldo etwas anders. "Die Champions League sollte CR7 Champions League heißen", sagte er an einer Stelle. Wenn er so unverhohlen prahlt, dann ist er meistens schwer im Stolz verletzt. In den nächsten Tagen, kündigte er an, will er sich umfassend erklären.

Aber auch Matchwinner Gareth Bale, der in Co-Produktion mit Karius zwei Tore erzielte, verließ den Ort seines Meisterwerks eher nachdenklich. Der 2013 für 101 Millionen Euro eingekaufte Waliser gehört nicht mehr zur Stammelf, in der K.o.-Phase stand er inklusive Finale gerade mal 129 Minuten auf dem Platz. Bale flirtet mit dem Szenario einer Rückkehr in die Premier League. "Vielleicht bleibe ich, vielleicht nicht", orakelte er.