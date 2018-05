Loris Karius ist stark im Kopf

Der deutsche Torhüter hat sich in Liverpool entwickelt und etabliert. Jetzt spielt er um den Titel in der Champions League.

Berlin. Ach, der Lori! Heinz Müller ist das ein bisschen peinlich. Wäre er nicht drauf gekommen, dass sein ehemaliger Mitspieler am Sonnabend im Finale der Champions League (20.45 Uhr/ZDF) steht. "Aber stimmt ja, ich hatte noch das Halbfinale gegen Rom gesehen. Da hat er super gehalten."

So ist das mit dem Lori, der namentlich Loris Karius (25) heißt und mit dem FC Liverpool die Chance hat, gegen Real Madrid die wichtigste Trophäe des europäischen Vereinsfußballs zu gewinnen. Man vergisst diesen Kerl leicht mal. Dass er neben Toni Kroos von Real Madrid und Jürgen Klopp der dritte Deutsche im Endspiel von Kiew ist, nicht jeder weiß das. Liverpool, damit verbinden die meisten in erster Linie Trainer Klopp, Stürmer Mohamed Salah, den ehemaligen Hoffenheimer Roberto Firmino oder den verletzten Nationalspieler Emre Can. Dabei ist dieser Karius nicht zu übersehen. Um die 1,90 Meter groß, 80 Kilo schwer, lange blonde Haare, ein Hüne von einem Torwart. Aber, und das lässt sich nicht leugnen, noch immer ein Novize im erlauchten Kreis der Extraklasse.

Hochbegabt und ein wenig faul beim Training

"Ganz ehrlich", sagt Müller, "als wir zusammen in Mainz gespielt haben, war nicht unbedingt abzusehen, dass er einmal im Champions-League-Finale steht". Was Müller meint: Karius galt damals als Faulpelz. "Er war jetzt nicht unbedingt der Typ junger Torwart, vor dem die Etablierten zittern mussten, weil er so viel Druck ausgeübt hat", sagt Müller. Als Karius 2012 nach Mainz ausgeliehen wurde, gehörte er noch Manchester City. Und vielleicht war auch das ein Grund. Vielleicht war alles einfach zu schnell gegangen. Aus der schwäbischen Provinz Biberach über den VfB Stuttgart nach Manchester, dazu Junioren-Nationaltorwart ab der U15. Immer on top. Karius war ein Hochbegabter – und Hochbegabten fehlt manchmal der Antrieb.

Sein Erscheinungsbild tat das Übrige. Etliche Tätowierungen, extravagante Kleidung, Schuhe für 1000 Euro. Es wäre ein Leichtes gewesen, Karius als typischen, schnöseligen Jungprofi abzustempeln. "Das stimmte aber nicht. Loris war nicht arrogant oder überheblich, er war ein feiner Kerl, der sein Geld eben gern für Klamotten ausgab. Welcher junge Mann tut das nicht", sagt Müller. Auch andere Mitspieler haben ihn als entspannten Zeitgenossen in Erinnerung. Nur liegt zwischen entspannt und nachlässig ein schmaler Grat, den Karius manchmal überschritt. Die laxe Trainingseinstellung machte Thomas Tuchel, zu dieser Zeit der Trainer in Mainz, derart wütend, dass er den Jüngling in die Reserve verbannte.

Keine Nervosität gezeigt

Die Maßnahme und das Gespräch mit dem Trainer zeigten Wirkung, Karius legte sportlich zu. "Vielleicht hatte er vorher nicht so richtig verstanden, dass seine Karriere auf dem Spiel steht. Schließlich war er noch sehr jung", sagt Müller. Ins Mainzer Tor kam er dann wie viele junge Torhüter, nur durch Verletzungen und Sperren der anderen. Plötzlich wurde sein entspanntes Naturell sein größtes Pfand. Nach seinem zweiten Bundesliga-Spiel im November 2013 blieb er die Nummer eins. Müller: "Er war nicht nervös, machte keine Fehler. Der Druck schien von ihm abzuprallen. Für so einen jungen Burschen war das sehr beeindruckend."

Karius etablierte sich und wechselte 2016 zum FC Liverpool. Zurück nach England, Stammtorwart in der Premier League, davon hatte er immer geträumt. Doch auch in Liverpool verlief der Start holprig. Eine Verletzung bremste ihn zunächst, und als Klopp ihn nach der Genesung ins Tor stellte, spielte er fehlerhaft. Der Belgier Simon Mignolet verdrängte ihn. Inzwischen ist Karius wieder die Nummer eins.

Ein Sieg in Kiew wäre wichtig für das Image

"Er hat eine schnelle Auffassungsgabe und spielt richtig gut mit", lobt Trainer Klopp, der an seinem Torwart die mentale Stärke schätzt. "In England wird mit Torhütern nicht zimperlich umgegangen, da musst du schon robust sein, um das nicht an dich ranzulassen", sagt er. Karius, der keine Zeitung mehr liest, hat gelernt, alles relativ zu sehen. "An einem Tag zerreißen sie dich hier, am anderen wirst du gefeiert", sagt er. Argumente hat er in Form von Zahlen auf seiner Seite. Mit nur sechs Gegentreffern ist er statistisch gesehen der erfolgreichste Torwart der laufenden Champions-League-Saison.

Trotzdem gibt es Gerüchte, Liverpool schaue sich nach einem neuen Torhüter um. Immer wieder wabert der Name des brasilianischen Nationaltorhüters Alisson vom AS Rom durch die Medien. Der Gewinn der Champions League würde auch Karius' Außenwahrnehmung zugutekommen. "Mein Ziel ist es, hier viele Jahre Stammtorhüter zu sein", sagt er.

Ohnehin hält Heinz Müller die Premier League aus Sicht von Karius für den idealen Ort. "Wenn ich früher um die Häuser ziehen wollte, wusste ich, dass der Lori mitkommt. Der war für so was immer zu haben", sagt Müller. Eine Qualität, die unter englischen Profis mindestens genauso geschätzt wird wie spektakuläre Paraden.

Mehr zum Thema:

Zidane schwärmt vor Königsklassen-Finale von Klopp

PSG-Präsident lobt Tuchel: "Er ist eine Persönlichkeit"