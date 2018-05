Babelsberg droht Strafe nach Pyro-Ausschreitung

Potsdam. Nach den massiven Ausschreitungen beim Brandenburger Landespokalfinale drohen Regionalligist SV Babelsberg 03 als Wiederholungstäter empfindliche Strafen. Vermummte im Heim-Block warfen nach dem 0:1 gegen den FC Energie Cottbus zahlreiche Knallkörper und Nebeltöpfe aufs Spielfeld sowie in Richtung der Cottbuser Anhänger - und verhinderten so die Siegerehrung.

"Auch mit dem Abstand einer Nacht muss ich ehrlich sagen, dass ich das für absolut skandalös halte, was sich ein Teil der Babelsberger Fans erlaubt hat", sagte Brandenburgs Fußball-Verbandspräsident Siegfried Kirschen am Dienstag. Das Sportgericht des FLB werde "hoffentlich so schnell wie möglich entscheiden". Da der Verband die Sicherheit als «nicht mehr gegeben» bewertete, soll die Pokalübergabe an Cottbus nun nach dem Relegations-Rückspiel gegen SC Weiche Flensburg 08 am Sonntag stattfinden.

Als "peinlich" befand die Aktion Babelsberg-Trainer Almedin Civa, der nach dem Spiel - ebenso wie Präsident Archibald Horlitz - über persönliche Konsequenzen nachdachte. Er müsse sich nach zehn Jahren bei Babelsberg nun fragen, ob die ständigen Provokationen noch mit seinen Werten übereinstimmen. Zudem habe er keine Lust, bei eh schon knappen finanziellen Mitteln angesichts drohender Verbandsstrafen weiter in seiner Arbeit eingeschränkt zu werden. Am Dienstag entschuldigte sich der Vorstand auf der Club-Internetseite und drückte "das außerordentliche Bedauern" für die Vorfälle aus.

Babelsberg gilt als Wiederholungstäter

Darauf spielten einige NullDrei-Anhänger bereits zu Beginn der zweiten Halbzeit an, als sie für eine kurze Spielunterbrechung sorgten, indem sie Pyrotechnik abfackelten. Vor dem Block war das Transparent "Wiederholungstäter" zu lesen. Gerade erst mussten die Potsdamer 2500 Euro für Vergehen beim Halbfinale beim MSV Neuruppin zahlen.

Im Vorjahr waren im Karl-Liebknecht-Stadion vor allem Cottbuser Fans negativ aufgefallen, die rechtsextreme Parolen riefen, den Platz stürmten und für eine Spielunterbrechung sorgten. Es folgte eine monatelange Auseinandersetzung vor Sportgerichten zwischen beiden Vereinen und den Verbänden. Das Verhältnis beider Clubs ist auch strapaziert, weil eine vornehmlich linke Fanszene (Babelsberg) auf eine lange Zeit von rechten Anhängern unterwanderte (Cottbus) trifft. Das ganze mündete in der Babelsberger Solidaritätsaktion "Nazis raus aus den Stadien".

Auch deshalb war es den Cottbusern am Montag wichtig, die eigenen Anhänger dafür zu loben, dass sie diesmal nicht negativ auffielen: "Diese Fans haben es verdient, weil sie immer in so eine Schublade gesteckt werden, sich aber nicht provozieren lassen haben", sagte Coach Claus-Dieter Wollitz nach dem Pokalsieg. Später lieferte er sich noch verbale Scharmützel mit Babelsberger Verantwortlichen, weil die in den Programmheften das Klischee der rechten Cottbuser bedient haben sollen.

!Wie lange müssen wir uns das noch ansehen, müssen erst Leute zu Schaden kommen?!, kritisierte Kirschen am Dienstag und nahm auch den Profifußball in die Pflicht. "Wir haben es beim DFB-Pokalfinale gesehen. Wenn da nicht das große Polizeiaufgebot gewesen wäre, was wäre da passiert", sagte Kirschen am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. "Von oben bis unten bekommen wir das Problem nicht in den Griff. Ich warte nur noch drauf, dass auch beim Kreispokal etwas passiert."

Auch Trainer Civa zog einen Vergleich: "Wir reden jetzt über vielleicht 30 vermummte Chaoten. Aber es sind viel mehr, die uns schaden, nämlich die, die nur zuschauen. Das ist wie in der U-Bahn, wenn alle weggucken, wenn jemand verprügelt wird."

( dpa )