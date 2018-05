Ibrahimovic verpasst Gegenspieler Ohrfeige

Montreal. Superstar Zlatan Ibrahimovic sorgt für den ersten Aufreger in der MLS! Der 36 Jahre alte Fußball-Profi von Los Angeles Galaxy flog in der Partie bei Montreal Impact am Montag (Ortszeit) in der 42. Minute vom Platz. Es war seine erste Rote Karte in der US-Profi-Liga.

Was war passiert?

Montreal-Gegenspieler Michael Petrasso lief rückwärts, sah Ibrahimovic nicht und trat ihn unabsichtlich auf den Fuß. Zu viel für Ibrahimovic. Er revanchierte sich für die Aktion. Er verpasste Petrasso eine Ohrfeige - sehr unsportlich. Danach fielen beide Spieler theatralisch zu Boden.

After Video Review, Zlatan Ibrahimovic receives a red card for violent conduct. #MTLvLA https://t.co/qF8UcCZYuy — Major League Soccer (@MLS) May 21, 2018

Schiedsrichter Ismail Elfath hatte die Szene zunächst nicht beobachtet, sah sich die Situation aber mit Hilfe des Videobeweises noch einmal an und zeigte Ibrahimovic dann die Rote Karte. Petrasso sah für die Aktion die Gelbe Karte. Ibrahimovics Club LA Galaxy gewann die Partie trotz der Unterzahl mit 1:0 (0:0) und steht in der Western Conference auf dem siebten Tabellenplatz.

( dpa )