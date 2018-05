Schlechter Verlierer? Heynckes widerspricht Vorwurf

Trainer Jupp Heynckes hat nach dem verlorenen Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt (1:3) dem Vorwurf widersprochen, dass Bayern München ein schlechter Verlierer sei. "In diesem Moment haben wir nicht daran gedacht", sagte Heynckes in der ARD über die Szenen vor der Pokalübergabe durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an den Sieger. Statt Spalier für die Hessen zu stehen, waren die Münchner fast geschlossen in der Kabine verschwunden.

Heynckes gratulierte im TV den Frankfurtern und seinem Nachfolger Niko Kovac und bezeichnete die Eintracht als "würdigen Pokalsieger". Für Frankfurt war es der erste Pokaltriumph seit 1988 und der fünfte insgesamt.

Die Reaktionen aus dem Netz

Anstand. Fairer Verlierer sein. Kennen die Bayern nicht, ich weiß. — Mrs. D. Winchester (@Pfaelzerin96) May 19, 2018

Gehr nicht! Alle @FCBayern Spieler in die Kabine, keiner wartet Siegerehrung von @Eintracht ab.

Nur @Manuel_Neuer und Starke warten ab und applaudieren fair. #FCBSGE — Patrick Strasser (@AZ_Strasser) May 19, 2018

Na vielleicht sind die Bayern ja deswegen so schnell vom Rasen gehuscht dmait der Wagner nicht mehr austreten konnte. — Mari Ehansen (@mari_ehansen) May 19, 2018

Hat denn wirklich jemand gedacht, die Bayern bleiben draußen und applaudieren den Frankfurtern? #SGEFCB #FCBSGE #DFBPokalFinale — chris (@chstogo) May 19, 2018

Wenn du verlierst, kannst du souverän reagieren, Größe zeigen, fair bleiben. Oder du bist halt von den Bayern, dann nicht. — Brad Vormkopf (@abe_781) May 19, 2018

Man fühlt sich beschissen als Verlierer. Verstehe ich. Man ist enttäuscht. Verstehe ich. Und sauer. Verstehe ich auch. Aber das die Bayern-Spieler einfach abhauen bei der Siegerehrung ist anstandslos, respektlos, niveaulos!! Das geht gar nicht!! 👎 #DFBPokalFinale — Simone 💛🐝💛 (@mone_0610) May 19, 2018

Ganz schwach von den Bayern und Respektlos gegenüber dem Sieger sich sofort in die Kabine zu verdrücken #FCBSGE #Pokalfinale — Thomas Gerkens (@ThomasGerkens) May 19, 2018

Mehr zum Thema:

Geschmacklos-Plakat gegen Heynckes

( sid )