Der Fußball produziert keine Vorbilder mehr

Es passt zum Charakter dieser Zeit, dass der erfolgreichste Kinofilm des Jahres einer ist, in dem es vor Superhelden nur so wimmelt: "Avengers - Infinity War". Eine Überraschung ist das nicht, schon im Vorjahr hatte "Wonder Woman" weltweit gigantische Zahlen eingespielt. Das Publikum sehnt sich nach Figuren, die immer Lösungen finden, zu denen es sich aufzuschauen lohnt. Es sehnt sich nach Superhelden. Oder Vorbildern, die es im öffentlichen Leben immer seltener findet. Auch nicht im Fußball.

So ist die Heftigkeit, mit der die Debatte um die Fußball-Nationalspieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan dieser Tage geführt wird, auch mit der Zerstörung einer Illusion zu erklären. Dass Fußballer kickende Vorbilder wären, die in politisch aufgewühlten Zeiten einen Pass Orientierung in den Lauf des Lebens spielen könnten. Das ist nicht so.

Özil und Gündogan hatten sich vorigen Sonntag Recep Erdogan angedient, jenem türkischen Machthaber, der es mit vielen Werten der westlichen Welt nicht allzu genau nimmt und der sich zuletzt verbale Ausfälle in Richtung deutscher Regierung geleistet hatte. Der Aufschrei war laut, in Umfragen sprachen sich bis zu 35 Prozent der Bundesbürger für den Ausschluss aus der Nationalelf aus. Die Erklärung der beiden, man habe kein politisches Statement abgeben und erst recht nicht den Wahlkampf in der Türkei beeinflussen wollen, konnte die Wogen nicht glätten.

Wie auch? Der Satz klingt weltfremd, trauriger aber ist, dass er vermutlich sogar der Wahrheit entspricht. "Zeit online" schrieb dazu: "Fußballprofis, diese verhätschelten Wesen, wollen und sollen nur spielen. Sie sind nicht unsere Nachbarn. Sie leben auf ihrem eigenen Planeten, weit, weit weg von uns Erdlingen." Tatsächlich verpfänden viele von ihnen beim Eintritt in die Profikarriere die eigene Haltung, das Denken überlassen sie ihren Beratern. Aktionen wie in London passieren nicht spontan und schon gar nicht, weil allein die Spieler es wollen. Gerade bei Özil und Gündogan, zwei Sportlern, hinter denen geölte PR-Maschinen rotieren, ist jeder Schritt in der Öffentlichkeit abgestimmt. Die Vermutung, es handelt sich um einen kalkulierten Skandal, ist also nicht völlig von der Hand zu weisen. Oder, und das ist noch wahrscheinlicher: Es geht wie oft bei Topsportlern um finanzielle Interessen. Özil ist inzwischen eine globale Marke. Kein deutscher Fußballer ist auf Social-Media-Kanälen derart präsent, viele Follower kommen auch aus der Türkei. Dort investiert Gündogan laut "Welt" gerade in ein millionenschweres Bauprojekt.

Von Sportlern wird sich oft eine politische Haltung gewünscht oder ein klares Bekenntnis in gesellschaftlichen Diskursen, weil sie zu den wichtigsten Repräsentanten unserer Gesellschaft gehören. Allein die Intensität der Debatte zeigt, wie gewaltig die emotionale Kraft des Fußballs in Deutschland ist. Der Bekanntheitsgrad von Fußballern liegt meist weit über dem von Politikern, Schauspielern oder sonstigen Figuren des öffentlichen Lebens. Das macht sie zwangsläufig zu Vorbildern, weil sich viele an ihnen orientieren. Ein Dilemma, weil sie außer ihrer immensen Popularität oft nichts dazu qualifiziert.

Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, die weltweit Besten ihrer Zunft, sind Steuerbetrüger, was auch auf Uli Hoeneß zutrifft, den Präsidenten den einflussreichsten Fußballklubs dieses Landes. Marco Reus fährt jahrelang ohne Führerschein, Kevin Großkreutz pinkelt in die Hotel-Lobby, Sandro Wagner gibt den beleidigten kleinen Jungen. Die Botschaften, die von vermeintlichen Vorbildern ausgehen, sind Aufrufe zum Tricksen, Betrügen oder stellen den Einzelnen über die Mannschaft. Fußballer kämpfen nicht wie Helden auf der Kinoleinwand für das Gute, sie kämpfen nur für ihren Vorteil. Das verkehrt sie ins Gegenteil, die vermeintlichen Helden sind in Wahrheit Antihelden.

Wer wie Gündogan ein Trikot mit der Widmung "Für meinen verehrten Präsidenten" signiert, dem darf attestiert werden, dass er sich politisch mit dieser Person identifiziert. Diese Haltung mag befremdlich sein, allein schon weil es um die Beziehung zwischen beiden Ländern derzeit nicht gut bestellt ist, was nicht unerheblich an Erdogan liegt. Ja, das Zurschaustellen der Sympathie für einen politischen Gegenspieler ist eine diplomatische Brüskierung, kaum vorzustellen, dass besagter Gündogan ein Trikot für die Kanzlerin mit ähnlicher Widmung signiert.

Auf der anderen Seite wäre die Empörung kaum so drastisch ausgefallen, wenn Thomas Müller sich mit Donald Trump hätte ablichten lassen oder Mats Hummels urplötzlich seine Sympathie für Wladimir Putin bekundet hätte.

Im Fall der Nationalspieler mit Migrationshintergrund fallen die Reaktionen heftiger aus, weil Dankbarkeit und das Bekenntnis zu diesem Land erwartet wird. Auch hier resultiert die Enttäuschung aus einer falschen Erwartungshaltung. Nationalspieler anno 2018 spielen nur noch sekundär für Auswahlmannschaften, weil sie die Farben ihres Landes vertreten wollen. Die Welt des Fußballs ist längst eine kosmopolitische, Nationalspieler ist man zuallererst der eigenen Karriere wegen. Auswahlspieler bekommen bessere Verträge, mehr Gehalt, ihre Ablösesummen sind höher. Welt- und Europameisterschaften sind in erster Linie gigantische Spielermessen, ein Schaulaufen auf dem Weg zur nächsten Million. Das alles klingt wenig nach Romantik und noch weniger nach Superheldentum. Romantik hat im Profifußball dieser Tage keinen Platz mehr. Wer das möchte, sollte lieber ins Kino gehen.

