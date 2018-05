Babbel neuer Cheftrainer bei Western Sydney Wanderers

Sydney. Ex-Nationalspieler Markus Babbel geht nach Australien und wird neuer Cheftrainer bei den Western Sydney Wanderers. Die Verpflichtung des 45-Jährigen gab der Fußballclub am Samstag auf seiner Homepage bekannt. Babbel erhält den Angaben zufolge einen Dreijahresvertrag.

"Ich bin sehr stolz und glücklich, hier zu sein", sagte Babbel bei seiner Vorstellung in Sydney. "Ich hatte gute Gespräche mit der Clubführung, als sie mich in Deutschland besuchten. Ich konnte das Feuer in ihren Augen sehen."