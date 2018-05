Griezmann steht vor dem perfekten Abgang

Atléticos Doppeltorschütze Antoine Griezmann (M.) reckt im Stade des Lumières in Lyon den Europa-League-Pokal in die Höhe

Lyon. Es war schon ein lustiger Anblick, wie sie da spät in der Nacht nebeneinander saßen: Atlético Madrids Trainer und Hohepriester Diego Pablo Simeone, die schlanke Figur stets formbetont im schwarzen Anzug, und sein doppelt so fülliger Assistent Germán Burgos mit Vollbart, langen Haaren und Funktionsklamotten, irgendwo zwischen Rocker und Rentnertourist. Burgos hatte den wegen Schiedsrichterbeleidigung gesperrten Simeone bei Atléticos Europa-League-Triumph über Olympique Marseille auf der Trainerbank vertreten. Aber die Einordnung des Geschehens, die übernahm dann natürlich wieder der Chef.

Beharrlichkeit und Konstanz als Schlüssel zum Erfolg

Überhöhungen kann im Weltfußball keiner so gut wie Simeone, und diese braucht es wohl auch, um eine prominente Mannschaft über so viele Jahre zu schmucklosem Malocherfußball zu animieren. 2012 eröffnete der Argentinier die Renaissance des Madrider Volksklubs mit dem Gewinn der Europa League, nach einer spanischen Meisterschaft (2014) sowie zwei dramatisch verlorenen Champions-League-Finals gegen Stadtnachbar Real (2014, 2016) ist man durch das souveräne 3:0 in Lyon wieder beim selben Pokal angelangt. "Dieser Titel ist viel größer als nur eine Europa League", betonte Simeone mehrfach. "Er ist eine Ehrerbietung an die Konstanz, an die Arbeit, an die Beharrlichkeit – all die Dinge, auf die es ankommt im Leben."

Eine wichtige Rückversicherung von Siegerqualitäten war er allemal nach einer harten Saison mit Stadionumzug, Fifa-Transfersperre und Champions-League-Gruppenaus. Dennoch wurde man im Stade des Lumières in Lyon das Gefühl nicht los, die zumeist langgedienten Atlético-Profis hätten bei jedem Kuss auf die Trophäe an jene andere Braut gedacht, die sie eigentlich längst heiraten wollten. Nach dem Aus in der Königsklasse hatte Kapitän Gabi sogar offen erklärt, die Europa League sei vergleichsweise ein "Scheiß".

Tatsächlich bot sie dann kaum echte Gegner für den Zweiten der Uefa-Klubrangliste. Schon vor dem Finale diskutierte man mehr darüber, wer die Trophäe in Empfang nehmen sollte, Gabi oder die scheidende Vereinsikone Fernando Torres. Letztlich reckten sie zusammen den Pokal empor.

Dass Torres überhaupt mittun durfte, hatte er indes dem Doppeltorschützen Antoine Griezmann zu verdanken. Während die Mitspieler in der 89. Minute das 3:0 durch Gabi feierten, lief der Franzose zur Ersatzbank und forderte Burgos auf: "Bring' Torres!" Der Superstar bewies ein Gespür für die Situation. Und das gehört jetzt zu den Details, aus denen die Fans von Atlético wenigstens ein bisschen Hoffnung schöpfen.

Denn Griezmann steht vor dem Absprung zum FC Barcelona, daran hat auch der erste wichtige Titel seiner Karriere mit einem Weltklassetor zum 2:0 nichts geändert. Als er später seine Trophäe für den "Mann des Spiels" feinsäuberlich wie ein Auftragskiller seine Waffe im zugehörigen Koffer verstaut hatte, vermied er jedes Bekenntnis. "Jetzt ist nicht der Moment, über die Zukunft zu sprechen", so der Franzose, und das war nicht nur eine Notlüge. Womöglich wird erst zum 1. Juli, wenn seine Ausstiegsklausel von 200 Millionen Euro auf 100 Millionen sinkt, endgültig Klarheit herrschen.

So lange kann Atlético noch mit allen Mitteln versuchen ihn umzustimmen. Mit dem Faktor Simeone – "er hat mich unter die Top Drei der Welt gebracht", räumte Griezmann in Lyon ein. Mit harter Währung – das jüngste Angebot soll bei 20 Millionen Euro Nettojahresgehalt liegen, was ihn direkt hinter Messi, Neymar und Ronaldo einreihen würde. Mit dramatischen Appellen wie von Geschäftsführer Miguel Ángel Gil Marín – "Griezmann muss sich entscheiden, ob er hier Geschichte schreiben oder anderswo einer unter vielen sein will". Oder mit Verständnis wie von Simeone: "Wenn Antoine bleibt, werden wir natürlich weiter wachsen. Wenn er geht, werde ich ihm für alles danken, für seinen Einsatz, dafür dass er hier sein Leben gab."

Torres riet Griezmann nach dem Schlusspfiff: "Jetzt feier' erst mal und dann entscheidest du". Doch die nächste Europakampagne muss Atlético dann wohl ohne beide angehen. 2019 wird das Finale sogar im eigenen Stadion gespielt. Das der Champions League. Und das soll es dann auch bitteschön wieder sein.