Liverpool nach 4:0-Sieg wieder in der Champions League

Liverpool. Jürgen Klopp spielt mit dem FC Liverpool auch in der kommenden Saison in der Champions League.

Die Reds, die am 26. Mai im Endspiel der Fußball-Königsklasse in Kiew auf Real Madrid treffen, sicherten sich am letzten Spieltag der englischen Premier League durch einen 4:0 (2:0)-Sieg gegen Brighton & Hove Albion Platz vier der Tabelle. Vorjahres-Meister FC Chelsea beendete die Saison mit einer 0:3 (0:1)-Pleite bei Newcastle United und startet als Fünfter nur in der Europa League.