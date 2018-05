Sportdirektor Zorc ruft beim BVB den Neustart aus

Dortmund. Die Stationen der Abschiedstournee sind in etwa so unterschiedlich, wie es die Leistungen der Fußballer von Borussia Dortmund in der gerade abgelaufenen Saison waren: Montag Zwickau, Donnerstag Herne, ab Sonntag dann ein paar Tage Los Angeles. Freundschaftsspiele. Letzte Auftritte für Peter Stöger, den scheidenden Trainer. Nach der 1:3-Niederlage bei der TSG Hoffenheim, mit der sich die vom Glück geküssten Dortmunder noch in die Champions League rumpelten, machte er offiziell, was eh erwartet worden war.

"Dies war mein letztes Pflichtspiel für den BVB. Intern war es schon eine Weile klar, dass es in diese Richtung geht", sagte Stöger. "Wir sind gemeinschaftlich zu der Auffassung gekommen, dass dem Verein ein neuer Reiz ganz gut tut. Und ein neuer Reiz ist am einfachsten mit einem neuen Trainer zu setzen", so Stöger und wirkte nach seinem halbjährigen Intermezzo erleichtert, dass er zukünftig nicht mehr Teil des Dortmunder Fußball-Betriebs sein wird, der so viele Probleme mit sich herumträgt.

"Wir sind erleichtert, dass wir nach einer aus verschiedenen Gründen komplizierten Saison in der Champions League stehen", sagte Sportdirektor Michael Zorc am Sonntag: "Jetzt müssen wir einen Neustart hinlegen!" Einen Neustart mit Trainer Lucien Favre. Der Schweizer kämpft mit OGC Nizza in der französischen Liga noch um den Einzug in die Europa League, letztes Spiel am kommenden Wochenende. Bis dahin soll die Sache nicht offiziell werden. Beide Seiten sollen sich aber bereits auf einen Zwei-Jahres-Vertrag plus Option auf ein weiteres Jahr geeinigt haben.

Was Favre in Dortmund erwartet, wird erst nach und nach Konturen annehmen. "Auf Spielerseite wird es den einen oder anderen Wechsel geben", sagte Zorc. Fast ein Drittel des Kaders steht zum Verkauf, unter anderen: Abwehrchef Sokratis, Rekordtransfer André Schürrle (Ablöse 30 Millionen Euro), Gonzalo Castro, Raphael Guerreiro. Zumindest wenn werthaltige Angebote eintreffen. Es wird jetzt alles auf Null gestellt, hinterfragt. "Natürlich haben wir Fehler gemacht", sagte Zorc: "Wenn man vor Weihnachten seinen Trainer entlässt, dann hast du selbstverständlich nicht richtig gelegen." Mit Favre kommt der vierte Trainer innerhalb von 14 Monaten zum BVB.