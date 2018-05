Der Schmerz beim HSV sitzt nach dem Abstieg tief

Nach dem Abstieg in die Zweite Liga bewegen sich die Gemüter in Hamburg zwischen Verbitterung und Hoffnung.

Hamburg. Ein kleiner Fiete Arp strahlte am Morgen danach. Auch Mladen Petric im Miniformat und ein dritter HSVer im weißen Trikot mit blau-weiß-schwarzer Raute auf der Brust, aber ohne Namenszug auf dem Rücken, standen am Sonntag mit aufgerissenem Mund und großen Augen vor dem verwaisten Volksparkstadion. Insgesamt neun Dreikäsehochs waren dahin gekommen, wo am Vortag um 17.40 Uhr die 55-jährige Bundesligageschichte des HSV endete. Der Grund: Luis aus Winsen an der Luhe feierte seinen siebten Geburtstag und wollte diesen mit seinen Freunden und vor allem mit einem Ehrengast feiern: Dino Hermann, dem trotz aller gegenteiligen Behauptungen quicklebendigen HSV-Maskottchen.

Der Dino der Liga, daran war am Sonntag nicht zu rütteln, ist dagegen endgültig Geschichte. 2:1 hatte der HSV am letzten Spieltag noch einmal gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen. Doch der 746. Sieg im 1866. Bundesligaspiel sollte nicht reichen. Am Ende fehlten den Hamburgern zwei Punkte, um den VfL Wolfsburg (4:1 gegen Köln) noch vom erhofften Relegationsplatz zu verdrängen. Nach 55 ununterbrochenen Jahren in der Bundesliga wird der HSV also erstmals in der Klubgeschichte in der 2. Liga spielen müssen.

"Es geht mir schlecht. Und ich finde es auch ein bisschen traurig", sagte Uwe Seeler am Vortag, als passiert war, was noch nie passiert war, sich aber bereits seit vielen Jahren angekündigt hatte. "Hamburg ohne erste Fußball-Liga kann ich mir gar nicht vorstellen", sagte der 81-Jährige, der trotz des Unvorstellbaren im Bauch des Volksparkstadions bravourös die Haltung bewahrte. "Aber ich werde auch in der Zweiten Liga hingehen."

Auf der ewigen Bundesligauhr im Stadion standen 54 Jahre, 261 Tage, 00 Stunden, 36 Minuten und 05 Sekunden, als der einst unabsteigbare HSV abgestiegen war. Es war noch einmal ein letztes Drama mit einigen Höhe- und einem schlimmen Tiefpunkt, der den 57.000 Zuschauern präsentiert wurde. Eine kleine Gruppe von rund 100 "Fans", die kurz vor dem Schlusspfiff und dem letzten Tusch für eine rund 20-minütige Spielunterbrechung gesorgt hatte, hätte den traurigen Abschied aus der Bundesliga fast zum Skandal-Abschied gemacht. Doch am Ende wurde es ein sehr würdevoller Abschied mit Tränen, mit großen Gefühlen und mit allem, was zu diesem riesigen Traditionsklub nun mal dazu gehört.

"Es tut richtig weh", sagte Gotoku Sakai mit schluchzender Stimme. Immer wieder musste der Kapitän der Abstiegsmannschaft in der Frage-und-Antwort-Runde nach dem Schlusspfiff pausieren. "Im Moment ist es noch schwer diese Situation zu akzeptieren", sagte der Japaner, der sich seiner Tränen genauso wenig schämte wie ein Großteil seiner Mannschaftskollegen. Douglas Santos war bereits direkt nach dem Abpfiff wie ein kleines Häuflein Elend auf dem Rasen zusammengesackt und konnte und wollte sich in dem wahrscheinlich schlimmsten Moment seiner Karriere von nichts und niemand trösten lassen. Auch der kleine Dribbler Tatsuya Ito, der besonders im Saisonendspurt groß aufgespielt hatte, heulte wie ein Schlosshund. Fiete Arp, auf dessen schwarzen T-Shirt der etwas unpassende Schriftzug "Welcome to paradise" gedruckt war, weinte genauso hemmungslos wie Matti Steinmann, der erst im letzten Saisondrittel in dieser Bundesliga angekommen war.

Klub-Präsident Hoffmann dämpft die Erwartungen

Doch die Zukunft heißt Zweite Liga. "Wir sind erst einmal alle traurig und verbittert ob der Situation", sagte der sonst so nüchterne HSV-Vorstand Frank Wettstein. "Wenn man den Spielern nach dem Abpfiff in die Augen geschaut hat, dann hat man viele gesehen, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind. Das ist jetzt aber der falsche Moment, um einzuschätzen, wie man aufgestellt ist."

Der richtige Moment dürfte sicherlich noch ein paar Tage auf sich warten lassen. Am Sonntag, als sich Luis und seine begeisterten Freunde von Dino Hermann durch das nun schönste Stadion der Zweiten Liga führen ließen, drückte zunächst einmal HSV-Präsident und Aufsichtsratschef Bernd Hoffmann auf die Bremse vor allzu hohen Erwartungen. "Wir müssen realisieren, dass wir ein Zweitligist sind", sagte Hoffmann.

Und genau diese Erkenntnis dürfte für viele Hamburger die schlimmste sein. Insbesondere nach der vergangenen Woche, als das Prinzip Hoffnung in der Hansestadt ein vor kurzer Zeit nicht mehr für möglich gehaltenes Comeback gefeiert hatte. "Ich habe wirklich bis zum Schluss daran geglaubt, dass wir noch in die Relegation einziehen können", sagte Trainer Christian Titz. Gerade einmal zwei Monate war es her, dass der gebürtige Mannheimer die abgeschlagenen Profis des HSV übernommen hatte und sich ernsthaft anschickte, auf der Zielgeraden "das größte Wunder der Bundesliga-Geschichte" zu schaffen. Am Ende blieb es beim Versuch.

"Gleichzeitig bin ich aber stolz auf die Spieler, was sie in den vergangenen acht Wochen geleistet haben. Sie waren fleißig, sie haben Fußball gespielt und sich dagegengestemmt. Wie sie mit dem Auftreten den Schulterschluss mit den Zuschauern geschafft haben. Da ging es darum, uns würdevoll und vernünftig mit Anstand und Respekt von den Leuten zu verabschieden", sagte Titz eine knappe Stunde nach dem letzten Abpfiff der Bundesliga.

So ein Abstieg ist nun einmal kein Kindergeburtstag. Doch für Luis und seine Freunde stand am Sonntag trotzdem fest: sie kommen wieder. Bald.

