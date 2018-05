Legendäre HSV-Uhr tickt weiter

Hamburg. Sie bleibt nicht stehen! Die legendäre Stadion-Uhr des Hamburger SV läuft auch nach dem ersten Abstieg der Klubgeschichte aus der Bundesliga weiter. Die ständige Erstliga-Zugehörigkeit des Dinos war am Samstag bei Abpfiff der Partie gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) nach exakt 54 Jahren, 261 Tagen, 00 Stunden, 36 Minuten und 02 Sekunden vorbei. Das sind zusammengerechnet 19 985 Tage für das dienstälteste, nie zuvor abgestiegene Bundesliga-Gründungsmitglied.

Es kommen aber noch einige Tage hinzu. Denn die Saison endet offiziell erst am 30. Juni. Zudem will der HSV nach unbestätigten Medieninformationen die liebgewonnene Uhr weiter nutzen, nur anders. Demnach plant der Verein, den Zeitanzeiger nicht ab-, sondern umzuschalten. Im Gespräch ist, künftig die Zeitspanne seit Gründung des Traditionsvereins am 29. September 1887 anzuzeigen. Das wären bislang 130 Jahre plus die entsprechenden Monate, Tage, Stunden und Sekunden.