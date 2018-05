Schalkes Clubchef Tönnies: "Jetzt greifen wir richtig an"

Gelsenkirchen. So ausgelassen sieht man Clemens Tönnies selten. Nach dem 1:0 gegen Eintracht Frankfurt nahm der Aufsichtratschef des FC Schalke 04 im VIP-Club "La Ola" in der Arena ein Bad in der Menge und feierte ausgiebig mit Fans und Sponsoren den Abschluss einer grandiosen Saison. "Wir gehen zusammen durch dick und dünn. Jetzt greifen wir in der Liga richtig an", rief Tönnies ins Mikrofon. "Jetzt sollen sich alle drei Wochen ausruhen. Dann beginnt die Arbeit erst richtig. Denn wir haben uns viel vorgenommen."

Ein Extra-Lob bekam Trainer Domenico Tedesco, der den Revierclub in seiner ersten Spielzeit auf Platz zwei und in die Champions League führte. «Du bist jemand, der Fußball nicht nur spielt und viel darüber weiß. Du bist jemand, der etwas ganz Besonderes verkörpert: Empathie und Kommunikation. So wie du uns bei unserem ersten Treffen überzeugt hast, hast du ganz Schalke überzeugt», meinte der Clubchef, der auch Fan-Lieder anstimmte: "Die Nummer eins im Pott sind wir!"

Schalke schloss die Spielzeit mit acht Punkten Vorsprung auf den Tabellen-Dritten 1899 Hoffenheim und den Rivalen Borussia Dortmund (Platz vier) ab. Nicht zuletzt deshalb zog Sportvorstand Christian Heidel eine überaus positive Bilanz: "Unser Trainer hat aus der Mannschaft, aus dem Personal, das ihm zur Verfügung stand, eine Idee geformt", lobte er den 32-jährigen Coach: "Domenico Tedesco hat alles richtig gemacht. Deshalb spreche ich ihm ein Riesenkompliment aus. Die Jungs sind völlig zu Recht Zweiter geworden. Wir alle wissen allerdings auch, dass wir noch Luft nach oben haben", wird Heidel auf der Club-Homepage zitiert.

Nun müsse man sich laut Heidel für die Dreifachbelastung in der nächsten Saison wappnen. "Unsere Aufgabe ist es jetzt, eine Mannschaft aufzubauen, die dieser Belastung gewachsen ist. Davor ist mir nicht bange." Bisher stehen Mark Uth (Hoffenheim) und Salif Sane (Hannover) als Zugänge fest. Die Verpflichtung des Mainzers Talents Suat Serdar steht kurz vor dem Abschluss. Der U21-Nationalspieler soll dank einer Ausstiegsklausel für 10,5 Millionen Euro kommen und in dieser Woche seinen Medizincheck absolvieren. "Es ist noch nicht perfekt. Aber alle Anzeichen deuten darauf hin, dass er zu uns kommt", sagte Heidel.

Einen versöhnlichen Abschied feierte Nationalspieler Leon Goretzka, der sich nach fünf Jahren auf Schalke zum FC Bayern wechselt. «Für mich war es ein sehr emotionaler Tag. Als nach dem Schlusspfiff ein Film mit den Highlights der Saison auf dem Videowürfel gezeigt wurde, sind unheimlich viele schöne Momente und Erinnerungen wieder hochgekommen», sagte der 23-Jährige: "Mir war es sehr wichtig, dass wir mein letztes Spiel mit einem Sieg krönen konnten."

( dpa )