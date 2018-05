HSV-Idol Seeler: "Immer wieder Wunder gibt's nicht"

HSV-Idol Uwe Seeler will auch die Spiele in der zweiten Liga besuchen

Der Hamburger SV ist zum ersten Mal abgestiegen. Die Reaktionen zum Gang in die zweite Liga.

Hamburg. Erstmals ist der HSV aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen. Der Hamburger Traditionsverein hat auch viele prominente Fans - die fanden danach tröstende und aufmunternde Worte.

HSV-Idol Uwe Seeler im Interview mit dem TV-Sender Sky

"Ich persönlich werde auch zur 2. Bundesliga gehen, wenn die Mannschaft spielt. Das ist davon unbenommen... Wir haben ja in den letzten Jahren immer wieder Wunder erlebt. Immer wieder Wunder gibt's nicht."

Rockmusiker Udo Lindenberg zur dpa

"Heute wird der Abend breiter - doch hinterm Horizont geht's weiter...Falscher Film, schlechter Gag - mach dich ready fürs Comeback. Heute noch in Staub und Asche - morgen Phönix aus der Flasche. Prost!"

Komiker Otto Waalkes, für den am Sonntag ein Auftritt mit den Friesenjungs in Aurich anstand, via Twitter

"Schaaade HSV Heut bin ich noch traurich aber morgen spiel ich schon in Aurich."

Ex-Tagessschau-Sprecherin Dagmar Berghoff, die für den HSV auch mal im Aufsichtsrat saß, zur dpa

"Der HSV hat wirklich gekämpft und hat sich - bis auf die Ausschreitungen am Ende - würdevoll in die 2. Liga verabschiedet. Das war ein Abstieg mit erhobenem Haupt. Ich denke sowieso, dass sie sofort wieder aufsteigen werden."

Ex-Tagessschau-Sprecher Jo Brauner, der früher HSV-Stadionsprecher war, zur dpa

"So wie Zarah Leander mal gesungen hat, 'davon geht die Welt nicht unter', so sehe ich das auch. Ich werde auch künftig bei jedem Heimspiel im Stadion sein - aber sicher! Dazu bin ich eben ein Fußballverrückter."

Mehr zum Thema:

HSV-Vorstand Wettstein: Ziel direkter Wiederaufstieg

Der Hamburger SV steigt erstmals ab

( dpa )