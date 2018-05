Europa League: Olympique Marseille gegen Atlético Madrid live im TV & Stream

Europa League: Am Donnerstag empfängt Olympique Marseille den RB Salzburg im Halbfinale

Am Mittwochabend (16. Mai, 21:45 Uhr) trifft Olympique Marseille im Endspiel der Europa League 2017/2018 auf Atlético Madrid. Dank des goldenen Händchens von Trainer Rudi Garcia zog Marseille ins Endspiel ein. Im Semifinale gegen Salzburg erzielte "Joker" Rolando 15 Minuten nach seiner Einwechslung in der Verlängerung den entscheidenden Treffer zum 1:2.

"Ich kann meine Gefühle kaum beschreiben", strahlte der 54-jährige Garcia, "jetzt geht's gegen das extrem starke Atlético. Ich bin überzeugt, dass uns viele Fans in Lyon anfeuern werden." Die Madrilenen setzen sich gegen Arsenal mit 1:0 und 1:1 durch und können zum dritten Mal nach 2010 und 2012 den EL-Titel gewinnen.

Bitteres Aus für Arsene Wenger Mit dem Aus gegen Atletico Madrid in der Europa League hat Wenger seinen letzten möglichen Titel mit Arsenal London verspielt. Bitteres Aus für Arsene Wenger

Olympique Marseille gegen Atlético Madrid live im Free-TV

Das FInale Olympique Marseille gegen Atlético Madrid wird live von Sport1 übertragen. Sport1 beginnt am Mittwoch (16. Mai) um 19:00 Uhr mit der Vorberichterstattung "Countdown" sein Sendeprogramm rund um die Partie. Um 20:45 geht es dann live zum Spiel in das Groupama Stadium in Lyon (Frankreich).

Übertragung des Europa-League-Halbfinales auf Sky

Natürlich kann die Partie auch über den Pay-TV-Sender Sky verfolgt werden: Sky startet mit seiner Sendung rund um das Finale der Europa League um 20.20 Uhr (Sky 1 & Sky HD 1). Das Spiel kommentiert ab 20.45 Uhr Martin Groß.

Das Europa-League-Halbfinale im Liveticker & Stream

Alle Sky-Kunden, die es am Mittwochabend nicht vor den heimischen Fernseher schaffen, haben zudem die Möglichkeit, die Partie im Live-Stream mit der App SkyGo auf mobilen Endgeräten wie Smartphone, Tablet oder Laptop zu verfolgen.

Fußball-Interessierte können die Partie auch via Liveticker verfolgen. Wir bieten Ihnen alle Höhepunkte des Europa-League-Finales. Ob Tor, Ecke, Freistoß, Elfmeter oder Foul - der Liveticker informiert Sie topaktuell darüber, was im Stadion gerade passiert.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Olympique Marseille vs. Atlético Madrid

Lesen Sie auch:

Özil im Kreuzfeuer der Kritik: "Kann mir nichts vormachen"

Madrid hat das gewisse Etwas

Bescheidener Gomez mit bester Eigenwerbung für die WM