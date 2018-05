Glaube, Liebe, Hoffnung im Abstiegskampf

Berlin. Sie hatten ihn in Wolfsburg als Retter geholt. Schließlich hatte er das doch schon einmal geschafft. Damals, am Ende der Saison 2014/15 mit dem Hamburger SV. Ausgerechnet. Denn genau für den kann Bruno Labbadia am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga erneut zum Retter werden. Mit einer weiteren Niederlage des VfL Wolfsburg – der vierten in Folge – am Sonnabend gegen den bereits abgestiegenen 1. FC Köln (15.30 Uhr, Sky) würde der 52-Jährige dem HSV den Weg zu seinem Fußball-Wunder bereiten.

Nur ist Labbadia nun eigentlich nicht der Retter an der Elbe. Sondern für den Erstligafortbestand der Autostadt zuständig. Denn ja, der VfL kann sogar den direkten Klassenerhalt schaffen. Bei einem Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage des SC Freiburg gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr, Sky). Allerdings fehlt in Wolfsburg der Glaube daran. Bezeichnend für die Situation, in die sich der deutsche Meister von 2009 manövriert hat. Und zwar seit Labbadia am 24. Spieltag übernommen hat. Seine Bilanz: zehn Spiele, ein Sieg und nur sechs von möglichen 30 Punkten.

2000 Fans unterstützen den HSV beim Training

Dass die Wolfsburger auf einem Relegationsplatz stehen, "haben wir uns selbst eingebrockt", erklärte Labbadia, "Jetzt müssen wir das zusammen auf dem Platz ausbaden." Auf die Unterstützung der Fans – wie beim HSV, wo am Donnerstag mehr als 2000 Fans ihre Liebe zum Verein beim Training lautstark bekundeten – kann der VfL-Trainer nicht setzen. Das Spiel am Sonnabend wird wohl nicht einmal ausverkauft sein. Doch was an seiner alten Wirkungsstätte passiert, will Labbadia eh nicht wissen. "Mich interessiert am Sonnabend das Zwischenergebnis aus Hamburg nicht", sagte Labbadia.

In der Hansestadt hingegen wird der eine oder andere wohl öfter auf die Anzeigetafel schielen. Man ist eben abhängig. Aus eigener Kraft den direkten Abstieg zu verhindern, das haben sie sich in Hamburg schon beinahe von Saisonbeginn an verscherzt. Nun braucht der Bundesliga-Dino einen Sieg gegen Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr, Sky) und eine Niederlage des VfL Wolfsburg, um den ersten Abstieg der Vereinsgeschichte zumindest bis zu den Relegationsspielen (17. Mai/21. Mai) aufzuschieben.

HSV will mit Trainer Christian Titz verlängern

Doch seit Christian Titz (47) Mitte März die Regie übernommen hat, lebt die Hoffnung. Er hat sie begeistert in Hamburg, mit ansehnlichem Fußball und einer Kämpfermentalität, die den Großteil des Hamburger Anhangs an die Relegation glauben lässt. Das hat auch die Vorstandsetage beeindruckt. Statt dem ursprünglichen Wunsch zu folgen, einen namhaften Trainer für die nächste Saison zu holen, wollen sie ligaunabhängig an Titz festhalten.

Der Glaube an den eigenen Coach ist groß, größer als es in Wolfsburg der Fall sein dürfte. Die Hoffnung lebt dennoch bei beiden Trainern: "Ich glaube fest daran, dass wir es schaffen", sagte Labbadia. Kollege Titz ist sich ebenfalls sicher: "Ich glaube daran, dass wir es schaffen werden." Einer der beiden wird am Sonnabend um 17.20 Uhr den Glauben verloren haben.