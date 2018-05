Für Leipzig geht es gegen Hertha um alles oder nichts

Ralph Hasenhüttl sah müde aus. Das letzte Saisonspiel gegen Hertha BSC an diesem Sonnabend in Berlin (15.30 Uhr/Sky) wird für RB Leipzig und den Trainer die 48. Partie dieser Spielzeit. Bundesliga, Champions und Europa League haben Spuren hinterlassen. Nun ist ja irgendwie jedes Spiel wichtig, aber dieses, das war auch Hasenhüttl am Donnerstag klar, besonders. "Es ist ein entscheidendes Spiel", sagte der 50-Jährige. Für die Zukunft des noch jungen Fußballunternehmens, aber vielleicht auch für die von Hasenhüttl.

RB Leipzig kann gegen Hertha noch alles gewinnen, jedoch auch alles verlieren. Von Platz vier bis Rang neun ist für die Sachsen am letzten Spieltag noch alles möglich, was viel darüber aussagt, wie seltsam diese Bundesliga-Spielzeit verlaufen ist. Für das erneute Erreichen der Champions League müsste der aktuell Tabellen-Sechste gegen Hertha gewinnen und hoffen, dass Leverkusen (gegen Hannover) und Hoffenheim (gegen Dortmund) verlieren. "Davon ist aber nicht auszugehen", sagte Hasenhüttl. Mindestens jedoch soll die Teilnahme an der Europa League gesichert werden, wofür ein Sieg in Berlin genügen würde. "Das würde mir sehr viel bedeuteten", sagte Hasenhüttl und kündigte eine "leidenschaftliche Leistung" an.

Europa als Argument für Talente

Für RB wäre ein zweites Jahr im internationalen Geschäft wichtig, um nach Naby Keita (wechselt nach Liverpool) nicht noch mehr hoch veranlagte Spieler zu verlieren und im Kampf um neue Talente weiter Argumente zu besitzen. Für Hasenhüttl selbst könnte es sogar eng werden, sollte er Europa verpassen. In der kommenden Woche setzen sich der Österreicher, dessen Vertrag noch ein Jahr läuft, und sein Sportdirektor Ralf Rangnick zusammen, um über die Zukunft des Trainers zu sprechen. "Alles, was nächste Woche passiert, ist im Moment nicht wichtig für mich", wiegelte Hasenhüttl Fragen dazu ab und lobte stattdessen demonstrativ seinen Vorgesetzten Rangnick: "Er gibt einem Trainer, was dieser braucht: Rückendeckung." Ob es diese auch noch geben wird, sollte in Berlin verloren werden, ist aber fraglich.

Für RB ist das Spiel gegen Hertha noch aus einem anderen Grund wichtig: "Wir haben etwas gutzumachen", sagte Hasenhüttl und meinte das 2:3 aus der Hinrunde, nachdem seine Elf 83 Minuten in Überzahl gespielt hatte. Davie Selke, den sie in Leipzig nicht mehr haben wollten, schoss zwei Tore. "Es wäre gut, wenn wir diesmal besser auf ihn aufpassen würden", sagte Hasenhüttl. Gut auch für ihn selbst.