HSV kurz vor der Stunde Null

Fans können ja so gemein sein. In Frankfurt zeigte der Eintracht-Anhang dem Hamburger SV, was ihm aus seiner Sicht die Stunde geschlagen hat

Berlin. Im nervenaufreibenden Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga hilft ja vor allem eines: Coolness. Christian Titz griff daher zu einem gewieften Trick. Der Mann, der dem gebeutelten Hamburger SV tatsächlich noch mal neues Leben eingehaucht hat, verließ am Dienstag nach getaner Arbeit den Übungsplatz, mischte sich gemeinsam mit den sogenannten Profis des Traditionsklubs unter die Trainingskiebitze und spendierte jedem Besucher eine Portion Eis. Kühlender Balsam für die Fan-Seele – eine kleine Geste aus der Mannschaftskasse, die am Sonnabend (15.30 Uhr, Sky) große Wirkung entfalten soll, dann, wenn der HSV im letzten Gefecht der Saison Borussia Mönchengladbach empfängt.

Heimsieg gegen Gladbach ist oberste Pflicht

Im heimischen Volkspark, dort wo der frustrierte Anhang Mitte März noch hitzköpfig randaliert hatte, soll es dann noch mal zum großen Schulterschluss kommen. In einem sind sie sich schließlich selbst an der Elbe einig: Gelingen kann es nur gemeinsam, das Wunder namens Klassenerhalt. "Rein rechnerisch ist die Chance gering", weiß auch Titz, "aber im Fußball ist unglaublich viel möglich."

Ein Heimsieg gegen den Tabellenneunten aus Mönchengladbach ist für Hamburg Pflicht. Zusätzlich braucht es allerdings auch eine Niederlage des VfL Wolfsburg gegen den bereits abgestiegenen 1. FC Köln – dann hätte sich der HSV zumindest in die Relegation gegen Holstein Kiel gerettet. Spielt der VfL hingegen unentschieden, steigt der selbsternannte Bundesliga-Dino aufgrund des schlechteren Torverhältnisses zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte in die Zweite Liga ab. Ein Horror-Szenario, das die Hanseaten bewusst ausblenden. Eine Verabschiedung von Spielern, die den Klub im Sommer verlassen, wird es vor dem Gladbach-Spiel jedenfalls nicht geben. "Sie laufen ja hoffentlich nicht zum letzten Mal in dieser Saison für uns auf", sagte ein Klubsprecher.

Trainer Labbadia kann einem fast leidtun

Während rund um den Volkspark noch immer Optimismus grassiert, herrscht in Wolfsburg nur noch Verdruss. In Niedersachsen verteilten nicht etwa die Profis Geschenke an die Fans, sondern die Fans, nun ja, "Geschenke" an die Profis. Am Zaun des Trainingsgeländes befestigten die VfL-Anhänger eine Mülltüte, randvoll mit gut gefüllten Babywindeln. "DAS entstand mit mehr ARBEIT und LEIDENSCHAFT", hieß es auf einem dazugehörigen Plakat. Eine Anspielung auf das Saisonmotto des VW-Klubs, der mit dem Slogan "Arbeit, Fußball, Leidenschaft" gestartet war.

Trainer Bruno Labbadia kann einem bei so viel Ablehnung fast schon leidtun. Nach erfolgreichen Rettungs-Missionen in Stuttgart und Hamburg kann von einem Feuerwehrmann-Effekt diesmal keine Rede sein. Labbadias Bilanz: zehn Spiele, ein Sieg – und null Pluspunkte beim Anhang. "Das habe ich so noch nie erlebt", sagte der 52 Jahre alte Ex-Profi: "Als Mensch gefällt einem das natürlich nicht." Als Trainer hat er keine andere Wahl, als bis zum Schluss weiterzuarbeiten. Im Vergleich zum HSV ist der VfL schließlich im Vorteil, und selbst der direkte Klassenerhalt kann noch gelingen. Bei einem eigenen Sieg und einer Freiburger Niederlage wären die Niedersachsen gerettet.

In Dortmund sehnt Stöger seine Erlösung herbei

Von Rettung will im Kampf um die Europapokalplätze freilich niemand reden. Eher von Erlösung. Das gilt vor allem für BVB-Coach Peter Stöger, der der Aufgabe Borussia Dortmund zu keinem Zeitpunkt gewachsen schien. Aktuell steht der Österreicher zwar noch auf Platz drei, dass Saisonziel Champions League ist aber beileibe noch nicht sicher.

Für die Dortmunder kommt es am Sonnabend zu einem regelrechten Endspiel um die Königsklasse. Im Fall einer Niederlage bei Verfolger Hoffenheim und eines gleichzeitigen Siegs von Bayer Leverkusen gegen bereits gerettete Hannoveraner droht der Sturz in die Europa-League-Ränge, gleichbedeutend mit einem finanziellen Desaster.

Zur Orientierung: In der Champions League erhielt in dieser Saison jeder teilnehmende Klub eine garantierte Startprämie von knapp 13 Millionen Euro. In der Europa League waren es nicht mal deren drei. Für den Sprung ins Achtelfinale verteilte die Königsklasse royal anmutende sechs Millionen. Eine Klasse tiefer mussten sich die Mannschaften unter den letzten 16 hingegen mit 750.000 Euro begnügen.

Hertha kann Leipzigs hohe Ziele noch torpedieren

Wo wir schon beim Geld sind: Ein Team könnte in dieser Hinsicht noch zum großen Gewinner werden – und genauso zum großen Verlierer. Herthas Gegner RB Leipzig, derzeit auf Rang sechs, darf noch auf die prall gefüllten Champions-League-Töpfe schielen, kann gleichzeitig aber auch ins Niemandsland abrutschen und komplett leer ausgehen. Von Empörung darüber ist unter den RB-Fans jedoch nichts zu spüren. Vielleicht, weil der Glaube an die eigene Qualität groß genug ist oder Hertha nicht gerade furchteinflößend wirkt; ganz sicher aber, weil der von Red Bull finanzierte Klub viel eher auf sportliche Prämien verzichten kann als die Konkurrenz. Die Folgen wären überschaubar. Ganz anders als in Hamburg.