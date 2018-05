Madrid hat das gewisse Etwas

Madrid. Wo Selbstbewusstsein aufhört und Arroganz anfängt, ist eine alte Debatte. Real Madrid eignet sich als Studiengegenstand dabei hervorragend, das verbindet den zwölffachen Europapokalsieger mit dem FC Bayern. Wie sie die Münchner diesmal eliminiert hatten, wussten viele zwar nach Abpfiff der jüngsten Begegnung selbst nicht recht. Und doch hatten sie kein Problem damit, schon den nächsten Triumph vorwegzunehmen. Auf den Final-Shirts, die den Spielern zur Party gereicht wurden, stand unübersehbar die "13".

Dem Endspielgegner wird das als Motivation dienen, aber was die anderen denken, hat bei Real noch nie jemand gestört. "Immer werden unsere Erfolge zu minimieren versucht", maulte Luka Modric, als sich das Gespräch in Richtung Glück und Schiedsrichter bewegte. Real als Opfer, das ist ungewohnt, aber auch daraus bezieht man dieser Tage Motivation, wo man es fast allein mit Überzeugung richten muss. Dem "Grundbewusstsein", wie Toni Kroos es nannte, dieser besonderen Liebesbeziehung zur Champions League. "Irgendwie steckt das in Real Madrid, jeder Spieler bekommt das mit", so der Deutsche. "Viertes Finale in fünf Jahren: Das erreichst du nicht nur mit gutem Spiel – die Qualität haben viele Mannschaften in Europa –, da brauchst du auch das gewisse Etwas."

Warum die Liga mit 15 Punkten Rückstand längst verloren ist, war angesichts der taktischen und körperlichen Unterlegenheit gegen die Bayern nicht zu übersehen. Der Mythos vom unbeugsamen Rekordeuropapokalsieger strahlt dadurch umso heller. Hinter der glamourös inszenierten Kulisse versteht sich dieser Verein mindestens in selbem Maße als kämpferisch. "Reals DNA zwingt dich, immer bis zum Ende zu gehen", dozierte Kapitän Sergio Ramos. Und wo die vereinsgeneigten Kommentatoren sonst stets fußballerische Argumente finden, warum es letztlich keinen anderen Gewinner geben darf, mussten auch sie diesmal in den Bereich der Mystik ausweichen. "Nach dem Tod kommt nichts mehr, außer Real Madrid", dichtete einer bei "El País".

Ja, er räusperte sich kurz, "es fällt mir schwer zu sagen, aber Bayern war über beide Spiele die bessere Mannschaft", erklärte Ex-Real-Verteidiger Rafael Alkorta stellvertretend für die Meinungslage, und schwer fiel das nicht nur deshalb, weil Real sich per se immer für die beste Mannschaft hält. Sondern auch, weil diese Rollenverteilung in diesem ewigen Duell nicht vorgesehen war. Danach waren die Bayern die "bestia negra", der Angstgegner, der wenn, dann unverdient und hässlich gewann, obwohl man selbst immer den besseren Fußball spielte. Doch vieles hat sich umgekehrt in dieser Fehde.

Von der "bestia blanca", der weißen Bestie, schreiben sie in der Madrider Presse neuerdings in Anlehnung an die Vereinsfarben, denn Real setzte sich zum dritten Mal in Folge durch. Wie einst Oliver Kahn für die Bayern war nun bei Real der Torwart der Held, Keylor Navas, "es ist sein Finale", titelte "As", "er gab uns das Leben", sagte Trainer Zinédine Zidane. Den Münchnern entbot er "Glückwunsche für ein großartiges Spiel". Ramos ergänzte: "Sie sind eine Riesenmannschaft."

Man selbst natürlich auch, dazu eine mit günstigen Schiedsrichterentscheidungen zur rechten Zeit. Wie als Marcelo ungestraft eine Flanke mit der Hand abwehrte. "Es war Elfmeter, ich will nicht lügen", räumte der Brasilianer ein, nach einem Abend, an dem manche in Madrid fast so etwas wie schlechtes Gewissen verspürten gegenüber diesen beeindruckenden Deutschen, die mal ihr Angstgegner waren.

( Florian Haupt )