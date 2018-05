Die Bayern verloren stark wie nie

Respekt, aber keine Pokale: Bayern wird in Madrid immer mehr das, was Leverkusen für die Bundesliga ist.

Madrid. Als der Puls langsam runterging und die meisten Zuschauer das Estadio Santiago Bernabeu schon verlassen hatten, mussten sich die Bayern-Fans noch die Siegesfeiern von Real Madrid anschauen. Aus Sicherheitsgründen wurden sie nicht aus ihrem Block gelassen. Wohin mochten ihre Gedanken gehen? Die Chancen von Robert Lewandowski, Thomas Müller, Corentin Tolisso? Die Paraden von Madrids Torwart Keylor Navas, den Patzer von Sven Ulreich? Das nicht geahndete Handspiel von Marcelo? Die dämliche 1:2-Niederlage vom Hinspiel? Oder einfach nur: Schon wieder Spanien?

Münchner scheitern zum fünften Mal an Spaniern

Zum fünften Mal hintereinander war ihr Team an einer Mannschaft aus der Primera Division gescheitert – so eine Serie gab es in der ganzen Europacupgeschichte noch nie. Und dass diesmal das Gefühl zurückblieb, "es verdient gehabt zu haben" (Mats Hummels), machte es ja nicht unbedingt besser. 20:9 Torschüsse wiesen die Statistiken für die Bayern aus, 57:43 Prozent Ballbesitz – und doch nur ein 2:2.

Man konnte das alles unter dem "Heldentod" verbuchen, den Karl-Heinz Rummenigge schon vorher prophezeit hatte. Weshalb den Vorstandsvorsitzenden der Bayern die Spiele gegen Real Madrid immer zu so arg militaristischen Metaphern inspirieren – nach dem Aus in der Vorsaison sah er "unsere Mannschaft in Trümmern" – wäre noch mal eine eigene Untersuchung wert. Jedenfalls blieb er sich bei seiner nächtlichen Rede während des Sponsorenbanketts insofern treu, als er vermisste, "Real in den Abgrund gestoßen" zu haben. Ansonsten geizte Rummenigge nicht mit Lobhudeleien für seinen eigenen Klub: "A la bonheur" habe sich die Mannschaft präsentiert, "die ganze Welt" zolle dafür Respekt, und insgesamt suche Bayerns Saison "ihresgleichen", als Comeback nach schwachem Saisonstart.

Rummenigge übernahm damit geradewegs die euphorische und angesichts des bevorstehenden Abschieds auch emotionale Lesart von Trainer Jupp Heynckes. Dieser hatte den Spielern in der Kabine gedankt und erklärt, "den FC Bayern schon viele Jahre nicht mehr in dieser Verfassung, in dieser Form gesehen zu haben". Darin manifestierte sich ein verklausuliertes Selbstlob, denn natürlich ist unschwer zu erraten, wann die Münchner nach Heynckes' Auffassung zuletzt so stark waren – 2013, als sie unter ihm die Champions League gewannen. Wie es wohl weitergegangen wäre, hätte der Klub ihn damals behalten? Auch das eine der Fragen, die für immer bleiben werden. Doch es gab an diesem Abend auch noch ein anderes Interpretationsmuster als das der unglücklichen Helden. Es wurde von den Spielern selbst vertreten, nachdem sie sich allmählich von dem Schock des Schlusspfiffes erholt hatten, und es handelte von "Unvermögen". So formulierte es Innenverteidiger Mats Hummels. Er hob damit auf die Patzer von Rafinha vor dem 1:2 im Hinspiel in München ab und nun auf den von Ulreich zum 2:1 von Benzema zu Beginn der zweiten Halbzeit im Rückspiel.

Ulreich entschuldigt sich für seinen Patzer vor dem 1:2

Der Keeper entschuldigte sich am Mittwoch mit einem Eintrag auf Instagram. Nicht erklären könne er sich den Fauxpas, als er entscheidungsunsicher an einem Rückpass Tolissos vorbeirutschte. Andererseits: Wäre dieses Halbfinale ansonsten wirklich anders ausgegangen? Zumindest Reals deutscher Nationalspieler Toni Kroos sah es nicht so: "Wir haben keine zwei überragenden Spiele gemacht, und man kann von mir aus auch sagen, dass Bayern die bessere Mannschaft war. Aber trotzdem hatte ich nie Zweifel daran, dass wir ins Finale kommen. Weil ich in jeder Sekunde immer das Gefühl hatte, wir können auch noch ein Tor schießen."

Tatsächlich war diese Partie von so anarchischer Natur, dass alle Konjunktive oder hypothetischen Automatismen notwendigerweise zu kurz griffen. Unter dem Strich lagen die Bayern in 180 Minuten der Auseinandersetzung nur rund eine Viertelstunde vorn, nach dem 1:0 im Hinspiel. Natürlich waren sie deshalb offensiv. "Gefühlt haben wir das Spiel im Strafraum von Real verbracht", sagte Hummels: "Dafür haben wir aber erstens ein paar zu wenige Chancen kreiert und zweitens die vorhandenen nicht konsequent genug genutzt." Rafinha und Ulreich hin, Navas und Schiedsrichter her – auch ohne diese Episoden wäre es zwangsläufig in ein Herzschlagfinale gegangen.

In solchen aber fehlt den Bayern seit Jahren irgendetwas für den ganz großen internationalen Erfolg. Glück? Überzeugung? Qualität? Die Mischung aus all dem nennt man in München ja gern "Sieger-Gen". Aber dieses "Sieger-Gen" setzt sich zuletzt partout nur noch zwischen Flensburg und Memmingen durch. In der Bundesliga spielen die Münchner alles an die Wand. Aber in Europa werden die Bayern hingegen zunehmend zu einer Art Leverkusen: Es wird ausgeschieden nach starkem Fußball zwar, unter allseitigem Mitleid, Schulterklopfen und der Frage, wie eine Mannschaft bloß so viel Pech haben kann. Aber es wird wieder einmal ausgeschieden, diesmal besonders bitter, und das, so sagte Hummels, "wird noch in zehn Jahren wehtun".