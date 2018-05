"Real behält seine Residenz im Himmel", schrieb Marca über den dritten Einzug von Real Madrid in ein Champions-League-Finale in Folge. Den Königlichen reichte ein 2:2 im Halbfinal-Rückspiel gegen Bayern München. "Zidanes Mannschaft spielte mit dem Feuer, Bayern war in allen Belangen überlegen", urteilte Sport. - Die internationalen Pressestimmen im Überblick:

SPANIEN

Marca: "Holt euch den 13.! Die Meister leiden und widerstehen gegen ein bewundernswertes Bayern. Zwei Tore von Benzema und die Riesenparaden von Keylor waren entscheidend. Real stirbt nie. Leidend zogen die Weißen in ihr drittes Finale in Folge ein. Nach den Schlusspfiff musste sich das Bernabeu-Stadion zunächst mal von dem Schrecken erholen. Bayern zeigte einen außergewöhnlichen Glauben daran, das Wunder zu schaffen. Real behält weiter seine Residenz im Himmel."

AS: "Ein Finale für einen Helden: Keylor. Nach drei Minuten hatte Real die Hälfte seiner Ersparnisse aufgebraucht. Kimmich reklamierte zu Recht einen Handelfmeter von Marcelo. Real wurde von seinem eigenen Nervenkostüm aufgefressen. Ulreich wurde zur tragischen Figur des Spiels. Heynckes tat Real einen Gefallen mit der Auswechslung von James, damit gingen bei Bayern die Lichter aus und Real wurde die Tür nach Kiew geöffnet."

Sport: "So, so, so qualifiziert sich Madrid. Ein nicht gepfiffener Elfmeter, ein Geschenk Bayerns. Real qualifiziert sich zum dritten Mal in Folge für das Champions League Finale dank der Schiedsrichterhilfen und mit viel Glück. Real widersteht dem Druck Bayerns und steht somit im Finale. Ulreich macht sich lächerlich bei Reals zweitem Tor. Zidanes Mannschaft spielte mit dem Feuer, Bayern war in allen Belangen überlegen. Keylor Navas' Hände bringen Real ins Finale von Kiew."

El Mundo Deportivo: "Klarer Elfmeter von Marcelo, der nicht gepfiffen wurde. Epischer Patzer von Ulreich. Keylor Navas wurde um Lebensretter. Bayern war sehr nah daran, die Weißen rauszuschmeißen. Bayern spielte im Dampfwalze-Modus. Fragwürdige Schiedsrichterleistung im Bernabeu-Stadion, unter denen Bayern leiden musste."

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Keine Überraschung: Das ewige Real schafft den Einzug ins Finale. Zidanes Truppe leidet wie verrückt gegen die Bayern, verteidigt sich mit Händen und Füßen, erschaudert und spielt nicht gut, schafft jedoch den Einzug in das dritte Champions-League-Endspiel in Folge, das vierte in 5 Jahren."

Corriere dello Sport: "Das Spiel gegen den FC Bayern ist selbst schon ein Finale. Benzema zieht Zidanes Mannschaft mit einem Doppelpack zum Sieg. Nach der Niederlage des Hinspiels genügen die Leistungen von Kimmich und James den Bayern nicht, um ins Finale zu gelangen."

Tuttosport: "FC Bayern verfehlt um ein Haar den Einzug ins Finale und protestiert wegen Schiedsrichterfehler. Bei mehreren Gelegenheiten kommen die Bayern dem Siegtor nahe, das ihnen den Weg zum Finale geebnet hätte."

La Repubblica: "Ein unglaubliches Geschenk Ulreichs an Real und ein Doppelpack Benzemas versenkt den FC Bayern am Ende eines harten Duells, das bis zuletzt offen bleibt. Bayern protestiert gegen den Schiedsrichter, der ein Handspiel von Marcelo übersah."

Corriere della Sera: "Ronaldo verfehlt das Tor, doch Real schafft wie vorgesehen den Einzug ins Finale. Ein grober Fehler von Torhüter Ulreich kommt den Bayern teuer zu stehen. Es fehlt nicht an Protesten gegen den Schiedsrichter Cakir, der den Deutschen einen offenkundigen Elfmeter verwehrt."

FRANKREICH

L'Equipe: "Real wandelt über das Wasser. Real ist nicht in die Schranken zu weisen. Nach einer berauschenden Nacht hat Trainer Zinedine Zidane nicht einmal die Arme gehoben, bevor er Jupp Heynckes die Hand drückte."

Le Parisien: "Noch ein Endspiel für Real. Real dankt Benzema. Hart kritisiert, hat der Franzose durch seinen Doppelschlag Real erlaubt, das dritte Endspiel in Folge zu erreichen."

Ouest France: "In einem Boxkampf sondergleichen führt Zidane Real zum dritten Mal ins Finale."

Courrier de l'Ouest: "Unbesiegbares Real Madrid. Das 'Weiße Haus' hat ein Martyrium erlitten, aber sie sind wie Karim Benzema: Man darf sie nie für tot erklären."

