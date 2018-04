Heynckes hält zum kritisierten Lewandowski

Trainer Jupp Heynckes hat Robert Lewandowski sein Vertrauen ausgesprochen und gibt dem Bayern-Torjäger schon jetzt eine Einsatzgarantie für das zweite Champions-League-Spiel gegen Real Madrid. "Für mich ist Robert Lewandowski ein Weltklassespieler. Sie glauben doch nicht, dass ich ihn am Dienstag weglasse. Er hat 39 Tore in dieser Saison erzielt, davon träumen die meisten Stürmer", sagte Heynckes am Samstagabend nach dem 4:1 gegen Eintracht Frankfurt. In dem Bundesliga-Heimspiel war der Pole von Heynckes geschont worden.

Lewandowski sieht sich nach dem 1:2 im Halbfinal-Hinspiel gegen Real erstmals mit vermehrter öffentlicher Kritik konfrontiert. Heynckes lobte am Samstagabend auch explizit Torschütze Sandro Wagner, der Lewandowski gegen Frankfurt im Angriff ersetzt hatte, für ein "überragendes Spiel". Trotzdem stellte der Coach klar: "Lewy spielt in Madrid, da gibt es überhaupt keine Diskussionen."

Mittelfeldspieler Javi Martínez soll nach einer im Halbfinal-Hinspiel erlittenen Schädelprellung am Sonntag wieder mit der Mannschaft trainieren. Beim am Oberschenkel lädierten Arjen Robben müsse man abwarten, ob er mit nach Madrid reisen und am Dienstag (20.45 Uhr) auch spielen könne, sagte Heynckes: "Er muss signalisieren, es geht."

( dpa )