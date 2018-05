Europa League: Atlético Madrid gegen Arsenal London live im TV & Stream

Topduell in der Europa League: Am Donnerstag empfängt Atlético Madrid Arsenal London zum Halbfinal-Rückspiel

Im Halbfinal-Rückspiel in der Europa League empfängt Atlético Madrid am Donnerstagabend (6. Mai, Anstoß 21.05 Uhr) Arsenal London. Im Hinspiel reichte es für Arsenal trotz Überzahl nur zu einem 1:1 gegen Madrid.

Bereits nach zehn Minuten schickte Schiedsrichter Clement Turpin den Atlético-Verteidiger Sime Vrsaljko mit Gelb-Rot vom Platz. Trotz Überlegenheit traf nur Alexandre Lacazette (61. Minute) für die "Gunners", die kurz vor Schluss auch noch den Ausgleich von Antoine Griezmann (81.) hinnehmen mussten.

Rücktritt! Arsène Wengers Ära bei Arsenal ist zu Ende

"Wir hätten viel mehr Tore schießen müssen", ärgerte sich Spielmacher Mesut Özil, "aber im Rückspiel machen wir es besser." Madrids Coach Diego Simeone schwärmte von der Moral seiner Truppe: "Meine Spieler sind Helden. Was sie in Unterzahl geleistet haben, war großartig. Jetzt müssen wir zu Hause alles geben."

Arsenal London gegen Atlético Madrid live im Free-TV

Das Spiel Arsenal London gegen Atlético wird live von Sport1 übertragen. Sport1 beginnt am Donnerstag (6. Mai) um 19:00 Uhr mit der Vorberichterstattung "Countdown" sein Sendeprogramm rund um die Partie. Um 21:00 geht es dann live zum Spiel in das Wanda Metropolitano-Stadion in Madrid.

Übertragung des Europa-League-Halbfinales auf Sky

Natürlich kann die Partie auch über den Pay-TV-Sender Sky verfolgt werden: Sky startet mit seiner Sendung rund um das Halbfinale der Europa League um 20.30 Uhr (Sky 3 & Sky HD 3). Das Spiel kommentiert ab 21.05 Uhr Holger Pfandt.

FC Arsenal gegen Atlético im Liveticker & Stream

Alle Sky-Kunden, die es am Donnerstagabend nicht vor den heimischen Fernseher schaffen, haben zudem die Möglichkeit, die Partie im Live-Stream mit der App SkyGo auf mobilen Endgeräten wie Smartphone, Tablet oder Laptop zu verfolgen.

Fußball-Interessierte können die Partie auch via Liveticker verfolgen. Wir bieten Ihnen alle Höhepunkte des Europa-League-Halbfinales. Ob Tor, Ecke, Freistoß, Elfmeter oder Foul - der Liveticker informiert Sie topaktuell darüber, was im Stadion gerade passiert.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Atlético Madrid vs. Arsenal London

