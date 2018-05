Champions League: Am Mittwoch empfängt der AS Rom den FC Liverpool zum Rückspiel im Halbfinale

Halbfinale: Der AS Rom empfängt in der Champions League den FC Liverpool. Alle Infos zu TV-Termin, Ticker & Livestream.

Champions League AS Rom gegen FC Liverpool live im TV, Ticker & Stream

Saison-Aus für Jerome Boateng, offenbar auch WM in Gefahr

Saison-Aus für Jerome Boateng, offenbar auch WM in Gefahr

Am Mittwoch (2. Mai, Anstoß 20.45 Uhr) empfängt der AS Rom den FC Liverpool zum Rückspiel im Halbfinale der Champions League. Das Hinspiel gewann der FC Liverpool in Anfield mit 5:2.

"Wir haben den Gegner beherrscht. Es war ein geiles Spiel", freute sich Liverpools Coach Jürgen Klopp. Doch die beiden Gegentore in den den letzten 10 Minuten der Partie geben den Römern Hoffnung. Im Viertelfinale gegen Barcelona hatte die Roma ein 1:4 durch einen 3:0 Heimsieg egalisiert. "Die zwei späten Tore geben uns noch eine Chance," meint Trainer Eusebio Di Francesco: "Wir haben schon einmal gezeigt, dass wir zurückkommen können."

FC Liverpool gegen den AS Rom: Alle Infos zur TV-Übertragung

Das Spiel des FC Liverpool gegen den AS Rom wird live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen (Sky 1 und Sky HD 1). Die Berichterstattung zum Halbfinale beginnt am Mittwoch (2. Mai) um 20.30 Uhr. Um 20.45 Uhr wird das Spiel angepfiffen.

Champion League-Halbfinale im Liveticker & Stream

Alle Sky-Kunden, die es am Mittwochabend nicht vor den heimischen Fernseher schaffen, haben zudem die Möglichkeit, die Partie im Live-Stream mit der App SkyGo auf mobilen Endgeräten wie Smartphone, Tablet oder Laptop zu verfolgen.

Fußball-Interessierte können die Partie auch via Liveticker verfolgen. Wir bieten Ihnen alle Höhepunkte des Champions-League-Halbfinals. Ob Tor, Ecke, Freistoß, Elfmeter oder Foul - der Liveticker informiert Sie topaktuell darüber, was im Stadion gerade passiert.

>>> Hier geht es zum Liveticker: AS Rom vs. FC Liverpool

Lesen Sie auch:

Saison-Aus für Jerome Boateng, offenbar auch WM in Gefahr

1:2! Münchner Triple-Traum droht zu platzen

Torwart Neuer im WM-Trainingslager dabei