Champions League: FC Bayern München gegen Real Madrid live im TV & Stream

Der FC Bayern scheiterte zuletzt in der Königsklasse fünfmal an spanischen Gegnern. In der Vorsaison war Real Madrid Endstation im Viertelfinale. Und auch dieses Mal könnte Christiano Ronaldo & Co. das Ende für die Trophäenhoffnungen der Bayern bedeuten. Nach der 2:1-Hinspielpleite in München müsste das Team von Trainer Jupp Heynckes beim Rückspiel am Dienstag (1. Mai, Anstoß 20.45 Uhr) über sich hinauswachsen, um doch noch zum sechsten Mal ins Finale zu kommen.

Dennoch gibt sich Thomas Müller kämpferisch: "Im Rückspiel ist noch alles drin!" Weil "Real absolut verwundbar ist". Und auch Real-Coach Zinedine Zidane warnt sein Team: "Wir wissen, dass wir im Rückspiel noch leiden müssen. Und wir wissen, dass wir das Rückspiel anders angehen müssen als gegen die Juve zuletzt. Sonst wird es uns schlecht ergehen."

Real Madrid gegen den FC Bayern München live im Free-TV

Das ZDF beginnt am Dienstag (1. Mai) um 20.25 Uhr mit seiner Übertragung aus dem Estadio Santiago Bernabéu in Madrid. Jochen Breyer und Experte Oliver Kahn moderieren im Studio, die Partie wird ab 20.45 Uhr kommentiert von Oliver Schmidt.

Übertragung des Champion League-Rückspiels auf Sky

Natürlich kann die Partie auch über den Pay-TV-Sender Sky verfolgt werden: Sky startet mit seiner Berichterstattung zum Halbfinale der Champions League um 19.30 Uhr (Sky 1 & Sky HD 1). Das Spiel kommentiert ab 20.45 Uhr Wolff Fuss.

Champion League-Halbfinale im Liveticker & Stream

Neben der TV-Übertragung des Champions-League-Halbfinales bietet das ZDF auch einen Live-Stream an, mit der die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Darüber hinaus haben alle Sky-Kunden, die es am Mittwochabend nicht vor den heimischen Fernseher schaffen, die Möglichkeit, die Partie im Live-Stream mit der App SkyGo anzusehen.

Fußball-Interessierte können die Partie auch via Liveticker verfolgen. Wir bieten Ihnen alle Höhepunkte des Champions-League-Halbfinales. Ob Tor, Ecke, Freistoß, Elfmeter oder Foul - der Liveticker informiert Sie topaktuell darüber, was im Stadion gerade passiert.

>>> Hier geht es zum Liveticker: FC Bayern München vs. Real Madrid

Torwart Neuer im WM-Trainingslager dabei