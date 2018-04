Saison-Aus für Jerome Boateng, offenbar auch WM in Gefahr

Der Bayern-Verteidiger zog sich gegen Real Madrid eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu. Auch die Teilnahme an der WM ist in Gefahr.

Wie die "Sportbild" berichtet, ist die Saison für Jerome Boateng beendet. Der Bayern-Verteidiger verletzte sich im Champions-League-Halbfinale am Mittwoch gegen Real Madrid am Oberschenkel und droht nach Informationen des Blattes vier bis sechs Wochen auszufallen. Damit wäre die Saison für den Nationalspieler beendet. Das DFB-Pokalfinale in Berlin gegen Eintracht Frankfurt würde ohne Boateng stattfinden.

Auch Bundestrainer Joachim Löw dürfte alarmiert sein. Ob Boateng bis zur WM in Russland wieder fit ist, scheint ungewiss. Der 29-Jährige hatte sich nach einer guten halben Stunde nach einem Sprint an den Oberschenkel gefasst und musste ausgewechselt werden. Trainer Jupp Heynckes hatte nach der Partie gesagt: "Bei Jerome ist es etwas Muskuläres, er wird wohl ausfallen."

In einem Interview mit einem Fußballmagazin äußerte Boateng indes verklausuliert Abwanderungsgedeanken. "Ich habe beim FC Bayern alles erlebt. (...) Und so komme ich langsam an den Punkt, an dem ich gewisse Fragen für mich beantworten muss: Was sind meine noch nicht erreichten Ziele? Möchte ich mich immer wieder beim gleichen Klub mit den gleichen Voraussetzungen beweisen?", sagte der Weltmeister dem Magazin Socrates.

Es gehe ihm "um die Frage der persönlichen Herausforderung", ergänzte Boateng: "Das sind gar nicht unbedingt klassische Karrierefragen, das sind Lebensfragen. (...) Letztendlich sind es die Fragen, die einen als Menschen antreiben." Der 29-Jährige kam 2011 nach München und gewann neben sechs deutschen Meisterschaften dreimal den DFB-Pokal sowie 2013 die Champions League.

( sid/tok )