Wilmots-Vorwürfe gegen Torwart-Vater: Aufstellung verkauft

Belgiens Ex-Nationaltrainer Marc Wilmots hat schwere Vorwürfe gegen den Vater von Nationaltorwart Thibaut Courtois erhoben.

In einem Interview des TV-Senders BeIN Sports behauptet er, Thierry Courtois habe die Aufstellung der "Roten Teufel" während der Fußball-Europameisterschaft 2016 in Frankreich an die Presse gegeben. "Er hat den Medien meine Aufstellung zugespielt und verkauft."