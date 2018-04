Klopp ist der König von Liverpool

Das Einzige, was Jürgen Klopp (50) wirklich kann, ist Fußball. Sagt Jürgen Klopp. Und weil das Einzige, was die Menschen in Liverpool wirklich interessiere, Fußball sei, passe man ganz gut zusammen. Sagt Jürgen Klopp. Deswegen sei es auch nicht so schlimm, dass "ich weiß, dass ich nicht der beste Trainer der Welt bin, aber ich werde keinen kompletten Blödsinn anstellen. Man kann mir schon vertrauen." Genau diese Sätze sind es, für die sie ihren deutschen Trainer lieben beim Liverpool FC, auch wenn er sie in diesem Fall im deutschen Fernsehen (Sky) gesagt hat. Weil er eben "not cocky", nicht eitel sei, immer nah dran am Understatement und sich selbst nicht zu wichtig nehme in einem Geschäft, in dem sich inzwischen jeder mindestens so wichtig nimmt, als sei er Mitglied der staatlichen Regierung.

Wer die Karriere des Fußballtrainers intensiver verfolgt hat, dem wird das alles bekannt vorkommen. Klopp, der Authentische. Klopp, der Mann des Volkes. Klopp, der Menschenfänger. Auch wenn er diesen Begriff nicht mag: "Fangen möchte ich niemanden. Eher begeistern. Das lasse ich die Menschen spüren." So war es schon in Mainz. So war es in Dortmund. So ist es in Liverpool. Nur, dass dort alles noch mal eine ganz andere Dimension erreicht hat.

Der Deutsche kann sich in die Ahnengalerie einreihen

In seiner dritten Saison ist Jürgen Klopp dabei, sich bei einem der sagenumwobensten Fußballvereine der Welt einen Platz in der Historie zu sichern. Den FC Liverpool hat er nach zehn Jahren wieder ins Halbfinale der Champions League geführt, wo es am Dienstag zuerst daheim gegen AS Rom (20.45 Uhr, Sky) geht, ehe sechs Tage später das Rückspiel in Italien ansteht.

Liverpool gilt als Favorit, nachdem man eine Runde zuvor Manchester City, bis dahin die Mannschaft der Stunde, mit zwei Siegen aus dem Wettbewerb geworfen hatte. Rom soll die letzte Hürde werden auf dem Weg nach Kiew, wo am 26. Mai das Finale ausgetragen wird. Gegner wäre dann, auf der größtmöglichen Bühne, die der Vereinsfußball zu bieten hat: Real Madrid oder der FC Bayern. Mehr geht nicht.

Natürlich gibt sich Klopp größte Mühe, das Duell mit der Roma nicht als Pflichtaufgabe daherkommen zu lassen. All jenen, die das versuchen, fährt er in die Parade, mit dem Verweis, dass dieser Gegner schließlich den FC Barcelona geschlagen habe. Bloß gelingt es selbst ihm nur spärlich, die Euphorie einzudämmen, die rund um den Klub entstanden ist nach dieser furiosen Saison. Halbfinale in der Champions League und Platz drei in der Liga.

Die Konkurrenz schien auf Jahre enteilt zu sein

Wahrscheinlich musste es auch so kommen. Als Klopp den FC Liverpool im Oktober 2015 übernahm, dümpelte der stolze Traditionsklub im Mittelfeld der Premier League zwischen Platz acht und elf umher. Die Konkurrenz aus London und Manchester schien auf Jahre enteilt. Was noch schlimmer war als der sportliche Misserfolg: Liverpool war ein Stück der Identität abhanden gekommen. Vereinsidol Steven Gerrard hatte den Klub gerade ver- und ein Vakuum hinterlassen.

Von Klopp erwarteten sie nicht weniger, als dass er dem Verein sein Gesicht leihen und ihn tragen würde, so wie es seine Ahnen auf der Trainerbank getan hatten. Shankly, Paisley, Fagan, Dalglish. Heilige Namen von Männern, die zwischen 1964 und 1990 für 13 Meistertitel gesorgt hatten. Seitdem ist kein weiterer dazugekommen. Klopp weiß um diese Sehnsucht. "Wenn ich hier fünf Jahre war und nichts gewonnen habe, werde ich nicht in die Geschichte von Liverpool eingehen", sagt er. Wenn er sich da mal nicht täuscht. Stolz tragen die Fans auf der legendären Tribüne "The Kop" Devotionalien mit der Aufschrift "Klopp, King of the Kop". Ein nettes Wortspiel, das sein Name den Briten da bot. Spätestens seit jenem denkwürdigen Spiel im Frühjahr 2016, als Liverpool gegen Klopps alte Liebe Borussia Dortmund aus einem 1:3 ein 4:3 machte, ist daraus Realität geworden.

Die Spieler lassen sich von ihrem Trainer mitreißen

Stadt und Mannschaft hat der deutsche Trainer im Griff. Das Spiel mit der wenig zimperlichen Presse beherrscht er vom ersten Tag an. "I'm the normal one", sagte er bei seiner Vorstellung. Der Pressesaal lachte, wie er schon lang nicht mehr gelacht hatte. Klopps erster Schuss, gleich ein Volltreffer.

Sein Auftreten kommt an, sein Fußball sowieso. Ähnlich wie in besten Dortmunder Zeiten lässt er einen Hochgeschwindigkeitsfußball spielen, dessen Ziel es ist, Ball und Gegner 90 Minuten lang zu jagen. Klopp hat den Stil mal Heavy-Metal-Fußball genannt. Heavy Metal in der Stadt der Beatles. Selbst die Innenverteidiger müssen bei ihm mehr laufen als andernorts die Flügelangreifer. Und die Spieler? Die folgen, ohne zu murren. "Wenn er glühende Kohlen ausgelegt hätte, wären wir für ihn da rübergelaufen", sagte ein Dortmunder Spieler mal über die Zeit mit Klopp. In Liverpool ist es ähnlich. "Wenn er redet, hören alle zu. Er hat so was Mitreißendes, für ihn machst du automatisch einen Meter mehr, weil du ihn nicht enttäuschen willst", sagt Verteidiger Ragnar Klavan.

Drei Künstler namens Mané, Firmino und Salah

Klavan zählt zu den Spielern, die ihren Beitrag zum Erfolg leisten, auch wenn sie nicht immer zur ersten Elf gehören. Die, die das Spiel des FC Liverpool prägen, sind andere. Vorn kreieren drei Künstler namens Sadio Mané, Roberto Firmino und Mohamed Salah Momente des Entzückens, wie selbst die Anfield Road sie selten gesehen hat und überdecken mit ihrer Vollkommenheit die Mängel, die die nicht immer sturmerprobte Defensive offenbart. "Das ist eine hochtalentierte Mannschaft, die ihre beste Zeit noch vor sich hat", sagt Klopp. Angesichts des Fußballs, den sie jetzt schon spielt, klingt das mehr wie eine Drohung denn eine Prognose.