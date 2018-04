Die Bayern reden sich stark

Komm in meine Arme! Thomas Müller (l.) und Sebastian Rudy bejubeln den Treffer zum 3:0 in Hannover

Die einzige Gefahr, der sich die Bayern-Profis, vor allem die Reservisten, am Sonnabend in Hannover ausgesetzt sahen, kam von oben: Sonnenbrand! Die Ersatzbänke liegen in der HDI-Arena in der prallen Sonne. Und da saß teures Personal. Auf sechs Stammspieler hatte Trainer Jupp Heynckes in der Startelf verzichtet vor dem Halbfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch gegen Real Madrid (20.45 Uhr, ZDF und Sky).

Mats Hummels, Franck Ribéry und Joshua Kimmich kamen gar nicht zum Einsatz. Javi Martínez, Thomas Müller und Robert Lewandowski wurden eingewechselt. Etwas Spielpraxis, ein wenig Rhythmus – und ganz nebenbei sorgten Müller und Lewandowski für den 3:0-Erfolg. Die Münchner konnten sich also schonen beim lockeren Sommerkick in Hannover. Wegen des spanischen Pokalfinals (Barcelona demontierte den FC Sevilla mit 5:0) wurde die Partie von Real bei Sevilla verlegt.

Madrid hatte also Pause. Real-Superstar Cristiano Ronaldo (33) entspannte sich im Liegestuhl und postete das Foto bei Instagram. Ein spielfreier Gegner als Nachteil für die Bayern? "Wir gehen ja auch mit einer Pause ins Spiel", antwortete Bayern-Präsident Uli Hoeneß und insistierte nach ­Spielende auf Nachfrage lächelnd: "Heute war Pause." Der kesse Spruch dürfte in Hannover nicht besonders gut ankommen. Thomas Müller drückte es anders aus. Vorteil Real? "Von Sonnabend bis Mittwoch ist Zeit genug", meinte er, "so haben wir mehr Rhythmus." Alles Interpretationssache.

Müller erinnert an den Sieg von Juventus im Bernabeu

Rückblick: Der 18. April vergangenen Jahres ging als schwarzer Tag in die Geschichte des FC Bayern ein. Madrid, das Bankett nach dem Viertelfinal-Rückspiel der Champions League bei Real Madrid, nach dem bitteren 2:4 samt ganz bitterer Verlängerung. Der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rumme­nigge ergreift das Wort, er schimpft auf Schiedsrichter Viktor Kassai wie noch selten ein Bayern-Verantwortlicher auf einen Unparteiischen geschimpft hat. O-Ton: "Ich muss sagen, ich habe ­heute zum ersten Mal so etwas wie wahnsinnige Wut in mir. Wir sind ­beschissen worden, im ­wahrsten Sinne des Wortes."

Die – aus Sicht der Bayern – Verfehlungen des Ungarn: Kassai übersah bei zwei Real-Treffern (wie auch bei einem Bayern-Tor die Abseitsstellung). Arturo Vidal stellte er nach 84 Minuten nach einer Aktion vom Platz, die kein Foul war. Allerdings hatte der Mittelfeldakteur zuvor regelrecht um die Gelb-Rote Karte gebettelt. Zu un­gestüm, zu unbedacht. Doch die Bayern hatten ihren Schuldigen in der Nacht von Madrid gefunden. Nun sieht man sich wieder. Nicht Kassai, das wäre eine unangebrachte Form von Sarkasmus gegenüber den Bayern seitens der Uefa. Nein, Real. Diesmal im Halbfinale.

Die Bayern machen Druck auf den Schiedsrichter, auch wenn der noch nicht bekannt ist. "Das letzte Spiel in Madrid war schon extrem, vor allem von der Schiedsrichter-Leistung her", erinnerte sich Hoeneß nach dem 3:0 in Hannover an den Frühling 2017 und sinnierte: "Ich bin normalerweise keiner, der über Schiedsrichter schimpft, aber der hat ja nicht nur einen elementaren Fehler gemacht, sondern drei, vier. Das war einfach – puh! Mehr als peinlich." Das Aus im Viertelfinale unter Trainer Carlo Ancelotti steckt also noch in den Köpfen? Hoeneß: "Da war alles so komisch. Da war der Platzverweis von Vidal, dann die Verletzung von Manuel Neuer, zuvor hatte sich Robert Lewandowski gegen Borussia Dortmund schwer verletzt – das wird nun ein völlig anderes Spiel. Jupp Heynckes kann jetzt aus dem Vollen schöpfen, hat den gesamten Kader bis auf Neuer zur Verfügung." Und Kingsley Coman. Vidal fehlt verletzt. Ob dies eine Schwächung ist, wird sich zeigen.

Die Bayern wollen Revanche gegen Real und schöpfen Kraft aus der Erinnerung an 2017, nicht nur Kassai hat sie geärgert. "In den letzten Jahren war es vor allem in Madrid so, dass kleine, spielentscheidende Wackler vorhanden waren", sagte Thomas Müller über die Schiedsrichter.

Die Tore müssen sie allerdings selbst erzielen. Der Kapitän hat da eine Idee: "Wir müssen auf jeden Fall nach vorne spielen. Wir gehen mit breiter Brust ins Spiel." Auch wegen Juventus Turin und deren Beinahe-Coup im Viertelfinal-Rückspiel im Bernabeu. "Wir müssen die Schwächen, die Madrid hat, nutzen", meint Müller, "sie haben das Rückspiel gegen Juve zu Hause mit 1:3 verloren – auch wenn sie weitergekommen sind. Das heißt, sie sind verwundbar." Der FC Bayern redet sich stark.

Hoeneß wünscht sich ein Hinspiel ohne Gegentor

Hoeneß hat einen Plan: "Wir müssen versuchen, am Mittwoch ein gutes Ergebnis zu erzielen. Möglichst ohne Gegentor. Wir brauchen einen besonders guten Tag, um sie zu schlagen. Aber ich finde, man kann von vorsichtigem Optimismus sprechen. Wir sind in einer besseren Verfassung als letztes Jahr um diese Zeit. Es wird ein großer Kampf." Gut, dass der Titelverteidiger Real Favorit ist, oder? "Fifty-fifty", entgegnete Hoeneß. Seine Augen verrate, dass er ans Finale glaubt. Schließlich ist diesmal sein Jupp der Trainer.