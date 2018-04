Leipzig-Trainer Hasenhüttl rügt Defensiv-Patzer

Ralph Hasenhüttl verzichtete auf Schönfärberei, das demütigende 2:5 (0:3) gegen 1899 Hoffenheim gab dafür ohnehin keinen Anlass. Schonungslos, hart und offen kritisierte der Trainer von RB Leipzig vor allem das vogelwilde Abwehrverhalten seiner Mannschaft und schob alle Gedanken an die Champions League ganz weit beiseite.

"Wenn wir in letzten Spielen nicht wieder eine Schippe drauflegen und die Fehler hinten abstellen, dann haben wir oben nichts verloren", sagte Hasenhüttl in aller Deutlichkeit: "Dann haben wir zwar eine ganz nette individuelle Qualität, aber als Mannschaft nicht die Qualität, um da oben zu bestehen."

Hasenhüttls Ärger war allzu verständlich. Der Vizemeister droht sich durch viele individuelle, aber auch kollektive Aussetzer um den Lohn einer eigentlich guten Saison zu bringen. Die Rote Karte von Spielmacher Emil Forsberg (47.) war nur ein Glied einer langen Fehlerkette am Samstag.

15 Gegentore hat RB in den vergangenen vier Spielen kassiert - viel zu viel für einen Europapokal-Aspiranten. Der Schaden ist längst angerichtet. In der Europa League verspielten die Sachsen durch die Defensivschwächen den Einzug ins Halbfinale, in der Bundesliga ist RB nur noch Sechster. Der Rückstand auf Rang vier und die Champions-League-Qualifikation ist drei Spieltage vor Saisonende bedenklich angewachsen.

"15 Gegentore in vier Spielen: Das habe ich als Trainer bisher auch nicht erlebt. Das ist nicht schön, das fühlt sich nicht gut an", sagte Hasenhüttl, der auch vom angeknacksten Selbstvertrauen seiner Mannschaft sprach.

Ein Sieg im richtungweisenden Spiel gegen Hoffenheim hätte vieles geradebiegen können, stattdessen reihte sich die Pleite mit den fünf Gegentreffern durch Mark Uth (14./60.), Serge Gnabry (35.), Pavel Kaderabek (45.) und Lukas Rupp (64.) nahtlos in die Liste der jüngsten Negativerlebnisse ein. Leipzigs Tore durch Naby Keita (59.) und Dayot Upamecano (88.) waren nur Ergebniskosmetik.

Hasenhüttls Team begann stabil und erarbeitete sich erste Chancen, als der erste individuelle Fehler durch Torhüter Peter Gulacsi die Niederlage einleitete. Dem Ungarn war der Ball nach einem Schuss von Nico Schulz aus der Hand gerutscht. "Den muss man festhalten, das ist ganz klar. Da gibt es keine Ausrede", sagte er.

Inmitten einer Drangphase verlor Kapitän Willi Orban einen entscheidenden Zweikampf und verursachte den zweiten Gegentreffer. Unmittelbar nach Wiederanpfiff flog dann Forsberg mit Rot vom Platz. Der Schwede hatte im Laufduell mit Florian Grillitsch ausgeholt und diesen mit der Hand im Gesicht getroffen.

Die Szene beschäftigte Hasenhüttl und Forsberg noch nach Spielende. Gemeinsam suchten sie in der Schiedsrichterkabine das Gespräch mit Referee Tobias Welz (Wiesbaden). Grillitsch habe Forsberg "vier, fünf Sekunden" gehalten, so Hasenhüttl: "Da muss ich dann auch irgendwann früher pfeifen, dann passiert das erst gar nicht."

Mit der Champions League will sich RB Leipzig vorerst nicht beschäftigen, ausgeschlossen ist die erneute Teilnahme aber nicht. Mit Spielen gegen die Abstiegskandidaten FSV Mainz 05 und VfL Wolfsburg sowie Hertha BSC ist das Restprogramm der Leipziger vermeintlich einfach.

Spätestens zum Saisonabschluss in Berlin will auch Forsberg wieder mitmischen - und vielleicht doch noch über den Einzug in die Königsklasse jubeln. "Wenn ich mehr als zwei Spiele gesperrt werde, dann ist das nicht korrekt", sagte er.

( sid )