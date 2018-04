Warum der SC Freiburg kein Wiederholungsspiel bekommt

Die Rasensprenger in der Pause laufen längst, doch Schiedsrichter Guido Winkmann holt die Spieler zurück aufs Spielfeld

Die Elfmeterentscheidung per Videobeweis nach Abpfiff der ersten Hälfte in Mainz wirft viele Fragen auf

Schiedsrichter gibt Elfmeter in der Halbzeitpause

Bei allen Diskussionen seit Einführung des Videobeweises, keine Entscheidung hat für so viel Aufsehen gesorgt wie jener Elfmeter, den Schiedsrichter Guido Winkmann (Kerken) in der siebten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte zwischen dem FSV Mainz und SC Freiburg ausführen ließ. Der Mainzer Pablo De Blasis traf vom Punkt, nach 78 Minuten sorgte er für den 2:0-Endstand für den FSV. Selbst die Mainzer Fans waren unzufrieden mit der Auslegung des Videobeweises – beide Fanlager pfiffen sich die Seele aus dem Leib. Und es blieb die Frage: Hat der SC Freiburg Anspruch auf ein ­Wiederholungsspiel?

Freiburgs Trainer Christian Streich saß später konsterniert auf der Pressekonferenz. "Ich versuche einfach, das alles hinzunehmen. Sollen sie machen, was sie machen wollen. Deshalb heißt es Schiedsrichter. Die entscheiden das, und wir haben das zu akzeptieren." Freiburg rutschte durch diese Niederlage auf Relegationsrang 16, Mainz kletterte punktgleich auf Platz 15.

Fröhlich: Das sind Szenen, die keiner will

Der Unparteiische hatte nach seinem Pausenpfiff doch noch auf Handelfmeter für die Gastgeber entschieden – die SC-Profis waren da auf dem Weg in die Kabine und mussten auf den Rasen zurückgeholt werden. "Als betroffener Verein wäre ich auch nicht begeistert", sagte Winkmann: "Aber das ist eben auch der Videoschiedsrichter, der hier wieder zur Gerechtigkeit geführt hat." In der fraglichen Szene kurz vor dem seinem Pausenpfiff, habe er "keine Chance" gehabt, das Handspiel von Marc-Oliver Kempf zu erkennen.

Doch Video-Assistentin Bibiana Steinhaus im Kölner Kontrollzentrum gab den Hinweis. Allerdings erst, nachdem die erste Hälfte abgepfiffen war. Schiedsrichter-Chef Lutz-Michael Fröhlich versteht den Frust. "Das sind Szenen, die keiner will. Das ist nicht schön und keine Werbung für den Ablauf", sagte Fröhlich bei Eurosport. Dennoch sei die Entscheidung "nicht anders möglich" gewesen.

Was genau meint "sofort"?

Der für Regeln zuständige International Football Association Board (Ifab) hat für diesen Fall festgelegt: Ein Schiedsrichter darf den Videobeweis auch nach dem Halbzeitpfiff anwenden, "wenn er sich noch auf dem Spielfeld befindet". Ansonsten darf der Unparteiische gemäß offizieller Schiedsrichter-Regeln 5.2. "eine Entscheidung nicht ändern", auch wenn er "von einem anderen Spieloffiziellen einen Hinweis erhalten" hat.

In einem Handbuch, das den Teilnehmern der Testphase vorliegt, sind weitere Details beschrieben: Demnach soll der Videoassistent den Schiedsrichter über eine strittige Szene "sofort" ­informieren, damit dieser die Spieler am Verlassen des Spielfelds hindert. Dem Augenschein nach hat Schiedsrichter Winkmann sich erst nach Verlassen des Spielfelds umentschieden und die Profis zurückbeordert.

Ob der Videobeweis greift, hängt von der Spielminute ab

Hier argumentiert Fröhlich am Tag nach dem Spiel: Die Auswertung der ­Video- und Tonaufnahmen aus Köln belege, dass Bibiana Steinhaus mit Winkmann Kontakt aufgenommen habe, als der noch auf dem Spielfeld war.

Wenn man hier, wie Schiedsrichter Winkmann mit "Gerechtigkeit durch den Videobeweis" argumentiert, gibt es ein logisches Problem. Weil die Regeln weiter festlegen: Wäre die identische Situation nicht am Ende der ersten Halbzeit passiert, sondern zum Ende der zweiten Hälfte, dann hätte das Spiel mit dem Abpfiff geendet, egal, welche Beweise der Videoassistent noch hätte vorlegen können.

Selbst ein falscher Videobeweis führt nicht zur Neuansetzung

Für den Fall, dass der SC Freiburg Protest gegen die Spielwertung einlegen will, muss der binnen zwei Tagen, also bis Mittwoch, beim DFB schriftlich eingehen. Die Chancen auf eine Neuansetzung der Partie stehen trotzdem schlecht. Weil sich die Ifab in der Testphase abgesichert hat: Für den Fall, dass der Videobeweis fehlerhaft angewendet wird, hat das keine Konsequenzen. Im Ifab-Protokoll zum Video-Schiedsrichterassistenten (VSA) ist festgehalten, dass ein Spiel "nicht ungültig" sein kann aufgrund "falscher Entscheidungen, die den VSA betreffen".