Was die Bayern können, kann Köln schon lange

Erfolgstrainer Markus Anfang packt seine Koffer und verabschiedet sich vom Zweitligisten Holstein Kiel. Der 43 Jahre alte Fußballlehrer übernimmt zur Saison 2018/19 den designierten Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln. In seiner Geburtsstadt soll Anfang den Neuaufbau übernehmen und die Grundlagen für neue Perspektiven schaffen. "Für mich ist es etwas Besonderes, in meine Heimat zurückzukehren und bei einem Traditionsverein wie dem 1. FC Köln als Trainer tätig zu sein. Ich freue mich auf diese neue Herausforderung", erläuterte Anfang seinen Abgang auf der Kieler Vereinshomepage.

"Markus Anfang ist ein Trainer, der einer Mannschaft erkennbar eine Handschrift mit auf den Weg geben kann", wird FC-Geschäftsführer Armin Veh in einer Mitteilung der Kölner zitiert. "Das hat er in Kiel bereits unter Beweis gestellt. Gerade in der Rückrunde hat er gezeigt, dass er auch unter schwierigen Bedingungen erfolgreich arbeiten kann und sich nicht aus der Ruhe bringen lässt."